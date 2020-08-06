В Слуцк приезжают доверенные лица президента, в том числе ожидается визит премьер-министра

Отдел новостей
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Фото: Сергей Довгань

В четверг, 6 августа, доверенные лица действующего президента встречаются с трудовыми коллективами. А премьер-министр Роман Головченко посетит в Слуцке сахарорафинадный, сыродельный и мясокомбинат.


По информации «Кур'ера», также доверенное лицо Александра Лукашенко встретится с директорами школ и другими представителями образования Слуцкого района в Слуцком центре детского творчества.

Случчане заметили, что в среду, 5 августа, коммунальные службы наводили порядок в городе, особенно на улице Виленской, Майском Посаде, около Слуцкого сыродельного комбината.

Утро 5 августа, улица Солигорская. Фото: Анастасия Прилищ
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2 Авторы комментариев
factorDed_Parnas Авторы недавних комментариев
Ded_Parnas
Участник
Ded_Parnas

Ну кто-нибудь им правду скажет?

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6 августа 2020 10:33
factor
Участник
factor

надо им наша правда, туда даже ни одного работягу не пустят-только начальничков и их стукачей в лучших традициях совка

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6 августа 2020 12:13
factor
Участник
factor

О возле пешеходника цифра-подняла мне настроение на весь день

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6 августа 2020 12:12