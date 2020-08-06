В Слуцк приезжают доверенные лица президента, в том числе ожидается визит премьер-министра

В четверг, 6 августа, доверенные лица действующего президента встречаются с трудовыми коллективами. А премьер-министр Роман Головченко посетит в Слуцке сахарорафинадный, сыродельный и мясокомбинат.



По информации «Кур'ера», также доверенное лицо Александра Лукашенко встретится с директорами школ и другими представителями образования Слуцкого района в Слуцком центре детского творчества.

Случчане заметили, что в среду, 5 августа, коммунальные службы наводили порядок в городе, особенно на улице Виленской, Майском Посаде, около Слуцкого сыродельного комбината.