«Планировать митинги там, где надо ремонт здания». Обзор комментариев случчанок о несостоявшемся митинге

ремонта крыши

Во вторник, 4 августа, возле Молодёжного центра собрались сотни случчан, чтобы встретиться со Светланой Тихановской, кандидатом в президенты Беларуси. Однако митинг был отменён из-за «срочных плановых ремонтных работ»:МЦ, посадки цветов на клумбе и устранения аварии в канализации.

Люди были возмущены. Некоторые из присутствующих были готовы помочь рабочим, чтобы те быстрее доделали и освободили площадку для митинга. Женский проект Lampa тобрал лучшие комментарии, которые случчанки оставили на сайте kurjer.info и в соцсетях.

Алинка Мальвинка: «Нормальный человек и гражданин своей родины, который интересуется судьбой своей страны, как раз-таки и пойдёт, чтобы как минимум послушать, что предлагает альтернативный кандидат в президенты накануне важного события. И в том-то и дело, что только дураку и ясно, что эти девчата «ни о чём».

Regina Martyniyk: «Нет худа без добра, хоть крышу сделают. Мне кажется, что надо в том же духе. Планировать митинги там, где надо ремонт здания».

Ninel Ivashkevich: «Давайте следующий митинг у нас на Гагарина, 22. У нас тоже крыша в доме течёт».

Марсель Бет: «Где там улицы без асфальта, заборов нет, сараи развалились?! Назначайте на завтра с 8:00 до 17:00 там пикеты — и работа закипит! Всё отремонтируют до 9 августа, иначе потом некогда будет!»

Наталья Струневская: «А у меня с 1 июля заявка висела, что на на балконе крыша просели, типа сделали 17 июля, хотя по ТКП в сутках: повреждение балконов и балконных ограждений — 1 (с немедленным ограждением опасной зоны). Оставили кусок булыжника, интересно, если на голову кому упадёт, кто будет отвечать?»

Лидия Ромашкина: «Стыдно за Слуцк. Почти семь машин подогнали. А больше всего рассмешил мусоровоз на стоянке возле „Бруснички“ посередине под знаком ремонтные работы. Стыдно».

Инна Шилович: «Какое светлое будущее, когда у нас долгов море, экономика сама по себе. Я как экономист говорю, нельзя лезть в экономику. „Корона“ ещё добавила, сбыта нет, долги растут, границы были закрыты. Я бы с огромной радостью хотела, чтобы было как раньше, но с мерами по улучшению. Я тоже привыкла к тому, что было 26 лет. Мне тоже тяжело принимать всё, что происходит, но, к сожалению, как раньше, уже, скорее всего, не будет в любом случае».

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