В Слуцке недавно завершили оборудование новой пешеходной зоны, о начале её строительства «Кур'ер» писал в июне этого года. Она связала 11-й и 12-й городки. Однако жители стали жаловаться, что по тротуару трудно пройти с коляской или передвигаться в инвалидной коляске. Когда будут обустроены удобные съезды, «Кур'еру» рассказали в ДРСУ № 125.

Новая пешеходная зона проходит вдоль улицы Гагарина, от остановки автобуса «ДОСААФ» до конечной в 11-м городке. На всём протяжении тротуар пересекают три проезда. Но дорожка устроена так, что съездов, необходимых для пересечения проезжей части, нет. Поэтому пешеходам приходится преодолевать высокие бордюры, а женщины с колясками, велосипедисты съезжают на обочину и снова сбоку въезжают на тротуар. И такие манипуляции нужно проделать пять раз, поскольку плавный съезд обустроен пока только в одном месте.

Реклама

Съезды будут, но позже

«В планах на этот год есть ремонт участка этой части улицы Гагарина, он продолжается. Съезды обустраиваются в комплексе с ремонтом проезжей части, а тротуары - отдельно, — пояснил Дмитрий Драган, начальник ДРСУ № 125 филиала КУП „Минскоблдорстрой“. — Мы подсыпали временно съезды, чтобы был плавный спуск с тротуара, потому что видим, что неудобно. А в планах стоит ремонт участка дороги. Если будем видеть, что не получается с центральной дорогой, то сделаем съезды отдельно».

Смотрите, как по пешеходной зоне можно пройти сейчас: В ТЕМУ:«Мама шла по обочине на пляж, а на следующий день родила». В 11-м городке через 40 лет после строительства микрорайона начали оборудовать тротуар