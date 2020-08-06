Как в Слуцке судили журналистку «Новага Часу» за несостоявшийся митинг Тихановской. Подробности

В четверг, 6 августа, в суде Слуцкого района проходило заседание по административному делу над Зинаидой Тимошек, корреспондентом издание «Новы Час». Ей оштрафовали на штраф 135 рублей.

Зинаиду Тимошек задержали во время митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской, который был сорван властями.

Реклама

В начале судебного заседания Тимошек попросила приобщить к делу документы — копию своего своего свидетельства, что она является корреспондентом газеты «Новы час», редакционное задание на период выборов, копию протокола, составленного в день задержания (вечером 4 августа — Прим.ред.) и копию медицинской карты стационарного пациента, где указано, что у Зинаиды Тимошек серьёзные заболевания, и она оформляет инвалидность.

Тимошек рассказала, что она должна была лечь в Минскую областною больницу, но из-за коронавируса госпитализацию отменили. Поэтому она была вынуждена самоизолироваться в деревне на четыре месяца.

Судья огласил протокол, что Зинаида Тимошек «4 августа в 18.12 приняла участие в массовом мероприятии — митинге, проводившемся с нарушением установленного порядка о проведении без соответствующего решения Слуцкого райисполкома, возле дома № 156 по улице Ленина в городе Слуцке, с целью выражения протеста против действующей власти. На требования сотрудников милиции не реагировала и совершила правонарушения по части 1 статьи 23.34 Кодекса об Административных правонарушениях».

Зинаида Тимошек сказала, что не подписывала этот протокол. Хотя он оказался подписан. По словам журналиста, её подписи взяты с первого протокола, который составили на неё 4 августа.

«У матэрыялах суда няма першага пратакола, які я падпісала», — сказала Зинаида Тимошек. Судья попросил её подойти и посмотреть, её ли это подпись на протоколе, который он зачитал. Тимошек не согласилась с протоколом, который есть деле.

Что Зинаида Тимошек рассказала про день задержания

По словам Зинаида Тимошек, накануне 4 августа она почитала в СМИ, что будет встреча с кандидатом в президенты Тихановской. Поскольку Тимошек четыре месяца была в деревне на изоляции, тот день приезжала лечить зубы. Она позвонила в редакцию «Новага часу» и спросила, написать ли про митинг. Ей ответили, что если будет что-то интересное, то написать.

Она и пошла на митинг. В 12 часов дня Зинаида Тимошек открывала сайты слуцких изданий — информации, что митинг несанкционирован, нигде не было.

К вечеру люди собирались около Молодёжного центра. Тимошек увидела автовышку, что возле канализационного люка стоят работники ЖКХ. Она подошла к ним и спросила, что здесь происходит.

Вначале Зинаида Тимошек решила провести опрос случчан, выполняя свою журналистскую работу. Она собирала информацию, как люди относятся к Тихановской, к выборам, то есть выполняла редакционное задание. Ещё хотела взять интервью у организаторов митинга.

Она рассказала, что когда собралось много людей, внезапно подъехали автобусы на улицу Социалистическую, на перекрёстке. Завязалась какая-то потасовка около канализационного люка. Зинаида Тимошек увидела, как ОМОН начал хватать людей и запихивать их в микроавтобусы. Журналистку это заинтересовало.

Тут по мегафону начали что-то кричать. Но людей было много. И там, где находилась Тимошек, не было слышно, что объявляли. Люди спрашивали: «А что такое? Что они кричат в мегафон? Что сейчас будет?» Мужчины в чёрной одежде стали нападать на людей.

Тимошек была в шоке, потому что в Слуцке никогда не проходило несанкционированных митингов. Раньше на мероприятия КХП БНФ приходило человек 20−30.

Зинаида Тимошек повторила, что должен был пройти митинг Тихановской и она пришла по заданию редакции для информирования, как проходит митинг Светланы Тихановской. В дальнейшем когда кто-то начал считать митинг несанкционированным, она начала освещать то, что происходит. И всё.

«У нас у жарналистаў заданне асвяшчаць падзею, якая бы яна не адбывалась — пазітыўная ці неагтыўная. І мы яе асвятляем», — сказала Тимошек.

Зинаида Тимошек говорит, что фотографировала, поэтом, как она предполагает, её и схватили под руки и посадили в машину.

«Я лічу, что гэта было злачынства супраць слуцкага народу з боку адміністрацыі, з боку Слуцкака райвыканкама. Слуцкая РОВД выконвала заданне райвыканкама. І гэта злачынства-лавушка прадрыхтавана загадзя, таму што АМАПаўцаў у Слуцку няма. Яны прысутнічалі амаль на момант, калі сабраліся людзі. Была правакацыя супраць Слуцку», — сказала она.

Судья спросил у Тимошек, знала ли она, что митинг отменён. Она ответила, что нет, а милиция задержала её незаконно.

Версия милиции, почему задержали Зинаиду Тимошек

Суд вызвал свидетелями Александр Голикова, начальника Слуцкого РОВД, и Александра Цося, начальника отдела охраны правопорядка Слуцкого РОВД. Их показания совпадали.

Александр Голиков сказал: «Зинаиду Тимошек знаю лично как участника практически всех оппозиционных мероприятий и акций, которая также аплодировала, говорила «ганьба», «позор». Однако активных действий, нарушающих, нарушающих общественный порядок, не совершала. Когда прибыли сотрудники на транспортных средствах, начали изымать точечно наиболее активных. Зинаида Тимошек не ушла с места проведения незаконных массовых мероприятий. Находилась в непосредственной близости и около транспортных средств, заглядывала в помещения транспортных средств.

Наверно, я предполагаю, с целью документирования действий сотрудников органов внутренних дел путём видеозаписи. Я подошёл лично к Зинаиде Тимошек, и, учитывая предшествующие мной предупреждения и моим заместителем, предложил пройти в транспортное средство для дальнейшего разбирательства в РОВД по факту её участия в незаконном массовом мероприятии".

Зинаида Тимошек ответила, что она 12 лет не употребляет слово «позор», потому что оно русское. Также он добавила, что предплечье одной руки болит так, что даже невозможно до него дотронуться. А уже аплодировать она точно не могла. И задерживали её молодые люли в чёрном.

В итоге судья назначил штраф в размере 5 базовых величин. Сейчас это 135 белорусских рублей. Постановление можно обжаловать в течение 5 дней.