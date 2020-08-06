Премьер-министр Беларуси не увидел активной работы местной власти по привлечению инвесторов в Слуцкий район

Роман Головченко ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в Слуцкий район.



Об этом сообщает БелТА.

«Не вижу целенаправленной работы по привлечению инвесторов. У вас прекрасный район, очень хорошая логистика, транспортное сообщение. Но держимся на старой структуре — мясо, сахар, хлеб и так далее. Это базовые отрасли, которые не отнесёшь к новому технологическому укладу. Поэтому надо разворачиваться руководству района», — сказал Роман Головченко.

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Глава правительства обратил внимание, что не обязательно ждать прихода иностранных инвесторов, когда есть местные. «Иначе мы будем постоянно бороться с забитыми складами, неплатёжеспособными организациями», — отметил премьер-министр.

По мнению Романа Головченко, важно поддержать предпринимательскую инициативу, что поможет в создании новых рабочих мест.