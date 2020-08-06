В четверг, 6 августа, состоялся матч 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Белшина» (Бобруйск) и ФК «Слуцк».

В первом тайме хозяева поля открыли счёт на 9-й минуте встречи. Дмитрий Рекиш (полузащитник ФК «Белшина») дальним ударом с границ штрафной площади послал мяч точно в сетку ворот соперника. Второй мяч на 20-й минуте матча за «Белшину» забил экс-полузащитник «Слуцка» Сергей Глебко. Игрок получил пас от одноклубника Дениса Левицкого и в одно касание поразил ворота Бориса Панкратова (вратаря «Слуцка»). Счёт до разгромного на 27-й минуте матча довёл полузащитник «Белшины» Роман Салимов. В результате удачной контратаки игрок пробил по воротам соперников, вратарь «Слуцка» попытался отвести угрозу, но мяч всё равно полетел в ворота. Перерыв, «Белшина» громит «Слуцк» со счётом 3:0.

Во втором тайме игроки «Белшины» забили гол из раздевалки. На 50-й минуте встречи Дмитрий Рекиш получил пас от одноклубника, убрал на ложном замахе вратаря случчан и оформил голевой дубль, а счёт, в свою очередь, стал 4:0. Первый ответный гол случчане забили на 62-й минуте встречи, с пенальти отличился полузащитник «Слуцка» Марат Бураев. На 82-й минуте матча защитник «Слуцка» Евгений Велько адресовал верховую передачу на нападающего своего клуба Абдула Гафара Сириму, который головой поразил ворота вратаря «Белшины». После этого гола счёт на табло стал окончательным — 4:2 в пользу «шинников».

Также на 86-й минуте встречи с поля был удалён Юрий Козлов (полузащитник «Слуцка») за грубый фол. Игрок получил вторую жёлтую карточку.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на двенадцатом месте. У случчан всё так же 21 очко в активе. Отрыв от команды, находящейся на одиннадцатой строчке (ФК «Славия», Мозырь), составляет два очка. Напомним, что у «Слуцка» есть ещё одна игра в запасе против брестского «Динамо».

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Обе команды забьют» с коэффициентом 1.67 — в матче сыграл.