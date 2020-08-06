Как в день выборов в Слуцке и районе будут развлекать избирателей. Программа мероприятий и торговли

В воскресенье, 9 августа, на участках для голосования будут организованы мастер-классы, спортивные турниры, ярмарки, торговые точки, концерты, выставки и многое другое.
Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00
Участок для голосования № 1 (городской Дом культуры)
11.00 — 12.00 Концертная программа «Мой край родной».
10.00 — 18.00 Выставка «Вдохновение» любительского объединения «Фантазия».
13.00 — 14.00 Дегустация продукции ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателю).
В течение дня школьный базар (скидки 10 — 30%, площадка возле ГДК — в течение дня).
14.00 — 15.00 Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка».
14.00 — 15.00 Демонстрация одежды ООО «Марк Формель».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».
Участок для голосования № 2 (Средняя школа № 6)
8.00 — 20.00 Видеоконцерт «Моя любимая Беларусь».
8.00 — 20.00 Книжная выставка «Квітней пад небам сінім, Беларусь».
11.00 — 12.00 Консультация медицинских работников «Ты и твоё здоровье».
12.00 — 14.00 Соревнования по футболу.
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».
15.00 — 16.00 Демонстрация одежды ООО «Марк Формель».
Участок для голосования № 3 (Центр технического и прикладного творчества учащейся молодёжи)
8.00 — 20.00 Выставка фоторабот (1-й этаж).
В течение дня вручение подарков первому избирателю и впервым голосующим.
8.00 — 20.00 Мастер-класс по резьбе по дереву и демонстрация работ.
8.00 — 14.00 Мастер-класс по вытинанке.
14.00 — 16.00 Турнир по шашкам.
14.00 — 20.00 Вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
Дегустация продукции ЕВРООПТ.
Участок для голосования № 4 (Слуцкий городской Молодёжный центр)
8.00 Вручение первому проголосовавшему избирателю сертификата на бесплатную подписку на газету «Слуцкий край».
13.00 — 14.00 Концертная программа «За Беларусь!».
В течение дня выставка работ учащихся «Творческий калейдоскоп».
12.00 — 14.00 Мастерская отделения дневного пребывания для инвалидов Слуцкого ТЦСОН «Хорошее настроение».
Интерактивный мастер-класс «Фантазия на тему…» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН.
Выездная торговля ТУП «Слуцкий рынок ОПС».
Участок для голосования № 5 (Общежитие ДУП «ЖРЭП № 3» УП «Минскоблсельстрой»)
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
13.00 — 14.00 Концертная программа «Мая радзіма — Беларусь».
Выездная торговля ЕВРООПТ.
Участок для голосования № 6 (Административное здание ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»)
13.30 — 14.00 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
В течение дня вручение подарка (туи в кадке) 1, 100 проголосовавшим избирателям.
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».
Участок для голосования № 7 («Белгосстрах» по Слуцкому району)
12.30 — 13.00 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
10.00 — 12.00 Дегустация собственной продукции ТД «Радуга-свет».
В течение дня выездная торговля.
Участок для голосования № 8 (Средняя школа № 11)
8.00 Вручение первому проголосовавшему сертификата на бесплатную подписку на газету «Слуцкий край».
12.00 — 13.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».
Участок для голосования № 9 (Средняя школа № 11)
8.00 — 20.00 Радиоконцерт «Квітней пад небам сінім, Беларусь».
8.00 — 20.00 Книжная выставка «Мая краіна — Беларусь!».
8.00 — 20.00 Выставка детского творчества «Мая вышыванка».
9.00 — 10.00 Шахматно-шашечный турнир «Шах и мат».
10.00 — 12.00 Консультация медицинских работников «Ты и твоё здоровье».
11.00 — 13.00 Чествование молодых избирателей «Ваш выбор — ваше будущее».
12.00 — 13.00 Игровая программа «Дело в шляпе».
12.00 — 13.00 Соревнования по настольному теннису «Первая ракетка».
14.00 — 15.00 Литературно-музыкальная композиция «Васільковая Беларусь!».
15.00 — 16.00 Документальный фильм «Я шагаю по стране».
16.00 — 18.00 Соревнования по волейболу.
17.00 — 18.00 Беспроигрышная лотерея «Удача в придачу».
18.00 — 20.00 Документальный фильм «Я шагаю по стране».
14.00 — 15.00 Дегустация продукции ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).
Вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».
Участок для голосования № 10 (Стоматологическая поликлиника УЗ «Слуцкая центральная районная больница»)
12.00 — 13.00 Концертная программа «Моя страна — мой выбор».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
Выездная торговля ООО «Камена-Слуцк». Акция на пиццу.
Участок для голосования № 11 (Средняя школа № 4)
10.00 — 11.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
11.00 — 12.00 Концертная программа «Сэрцам адданыя родная зямлі».
13.00 — 14.00 Экскурсия в школьный музей «Пионерская организация Случчины».
14.00 — 16.00 Спортивная программа «Идём на рекорд».
17.00 — 18.00 Мастер-класс «Волшебная лента».
Выездная торговля-дегустация ЕВРООПТ.
Участок для голосования № 12 (Административное здание Слуцкого филиала «Белорусская геологоразведочная экспедиция» ГП «НПЦ по геологии»)
11.00 — 14.00 Соревнования по дартсу.
14.30 — 15.00 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.
Участок для голосования № 13 (Средняя школа № 8)
13.00 — 14.00 Концерт «За любимую Беларусь».
11.00 — 17.00 Чествование молодых избирателей «Ваш выбор — ваше будущее» с участием ОО «БРСМ».
15.00 — 17.00 «Танцевальный микс».
10.00 — 18.00 Выставка «Творчество моей семьи».
14.00 — 15.00 Игротека: настольный теннис, шахматы.
Выездная торговля — магазин «Катюша».
Участок для голосования № 14 (Центр традиционной культуры)
11.00 — 11.40 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
В течение дня выставка «Сучаснае і вечнае».
Выездная торговля — магазин «Катюша».
Участок для голосования № 15 (Средняя школа № 9)
8.00 — 20.00 Выставка творческих работ учащихся и педагогических работников ГУО «Средняя школа № 9 г. Слуцка» «Тепло человеческих рук».
11.00, 13.00 Презентация школьной одежды «Скоро в школу!».
12.00 — 13.00 Мини-концерт «Мелодии лета».
10.00 — 15.00 Спортивные игры «Наш спортивный выбор»: футбол, пионербол, волейбол, теннис.
Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.
Участок для голосования № 16 (Гимназия № 1)
12.00 — 13.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
10.00 — 15.00 Литературная выставка «Куточак Беларусі».
10.00 — 12.00 Шахматно-шашечный турнир.
12.00 — 13.00 Мини-концерт «Праздничное настроение».
17.00 — 19.00 Художественный марафон.
Выездная торговля ООО «Вояж-Макс».
Участок для голосования № 17 (Гимназия № 1)
8.00 — 10.00 Музыкальный видеоконцерт «Наши песни».
13.00 — 15.00 Соревнования по настольному теннису.
15.00 — 16.00 Мастер-класс «Сделаем открытку вместе».
16.00 — 17.00 Викторина-лотерея «Город детства».
Выездная торговля ООО «Вояж-Макс».
Участок для голосования № 18 (Слуцкий эколого-биологический центр учащихся)
8.00 — 20.00 Выставка творческих работ учащихся и педагогов «Палитра творчества».
13.00 — 14.00 Экскурсия в музей соловья.
15.00 — 16.00 Экскурсия в уголок живой природы.
Выездная торговля ЕВРООПТ.
Участок для голосования № 19 (Административное здание УЗ «Слуцкая центральная районная больница», 1-й этаж)
9.00 — 20.00 Профилактическая акция «Измерь своё давление — скажи инфаркту и инсульту «Нет!».
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».
Участок для голосования № 21 (Средняя школа № 13)
12.00 — 14.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
10.00 — 12.00 Мастер-класс «Я люблю спорт» (настольный теннис, шахматы, шашки, волейбол).
10.00 — 12.00 Онлайн-концерт «За любимую Беларусь!».
12.00 — 15.00 Акция «Твой выбор»: мастер-класс по изготовлению цветов «Цветы Беларуси»; арт-студия «Радуга настроения»; работа фотозон «Василинка», «#Твой выбор»; информационная палатка «Это мой выбор, а что выбираешь ты?» (районный ресурсный центр по формированию ЗОЖ).
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.
Участок для голосования № 22 (Учебный корпус № 2 УО «Слуцкий государственный медицинский колледж»)
10.00 — 14.00 Акция «Контролируй своё артериальное давление».
9.00 — 20.00 Выставка «Медики за здоровый образ жизни».
Выездная торговля магазин «Катюша».
Участок для голосования № 23 (Средняя школа № 2)
12.00 — 14.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
12.00 — 14.00 Музыкальное поздравление избирателей, голосующих впервые.
15.00 — 17.00 Акция «Не допусти, предупреди, помощь окажи».
15.00 — 17.00 Мастер-класс по изготовлению фликеров «Стань заметней».
10.00 — 12.00 Выездная торговля КУП «Слуцкторг» и дегустация продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).
Участок для голосования № 24 (Средняя школа № 12)
8.00 — 20.00 Работа фотозоны «Мая Радзіма — Беларусь».
10.00 — 17.00 Выставка-презентация работ участников объединения по интересам «Поиск и творчество».
11.00 — 12.00 Спортландия «Лето на здоровье».
12.00 — 13.00 Мастер-класс по игре в баскетбол «Любимый летний вид спорта».
13.00 — 14.00 Турнир по настольному теннису «Виртуозный мяч».
13.00 — 15.00 Дегустация продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).
14.00 — 15.00 Акция БРСМ «Моя любимая Беларусь».
15.00 — 17.00 Мастер-класс по работе с деревом «Для любимой мамы своими руками».
Выездная торговля ТУП «СМК-трейдинг».
Участок для голосования № 25
УО «Слуцкий государственный колледж»
11.00 — 12.00 Концертная программа «За Беларусь».
8.00 — 17.00 Выставка «Моя профессия — мое будущее».
В течение дня поздравление впервые голосующих избирателей.
Участок для голосования № 26
Городской Дворец культуры молодёжи
10.00 — 20.00 Концертная программа «Квітней пад небам сінім, Беларусь!».
10.00 — 19.00 Фотовыставка Алёны Герасимович «Край родной, я тебя воспеваю».
Дегустация продукции ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).
В течение дня поздравление впервые голосующих избирателей «Я голосую впервые».
Выездная торговля.
Участок для голосования № 27
Административное здание ОАО «Крановый завод»
10.00 — 10.30 Мини-концерт «Моя страна — мой выбор».
Выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, работа буфета.
Участок для голосования № 28
ГУО «Средняя школа № 10 им. С.Ф. Рубанова г. Слуцка»
11.00 — 12.00 Концертная программа «За любимую Беларусь».
12.00 — 13.00 Мастер-классы по мини-гольфу и корфболу «Мы за здоровый образ жизни».
11.00 — 15.00 Чествование молодых избирателей «Найди время выбрать будущее» с участием ОО «БРСМ».
14.00 — 16.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Цветы родного края».
Выездная торговля ТД «Радуга-свет».
Участок для голосования № 29
ГУО «Средняя школа № 5 г. Слуцка»
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».
12.00 — 15.00 Выставка-вернисаж «Символы Беларуси — вехи истории».
15.00 — 17.00 Мастер-класс по изготовлению сувенирной куклы «Беларусачка».
11.00 — 15.00 Турнир по шахматам (вручение разовых абонементов на футбольный матч).
14.00 — 17.00 Турнир по настольному теннису (вручение разовых абонементов в бассейн ГУ «Слуцкая СДЮШОР»).
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».
Участок для голосования № 30
Слуцкая районная центральная библиотека
8.00 — 20.00 Литературная экспозиция «Гістарычны шлях Беларусі».
9.00 — 19.00 Литературный ростомер «Ваш рост в книгах».
10.00 Концертная программа Слуцкого городского центра традиционной культуры.
10.00 — 11.00 Библио-викторина «Раритеты нашего фонда».
11.00 — 18.00 Краеведческое лото «Слуцк: гісторыя і сучаснасць».
13.00 — 14.00 Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки «Слуцк — горад маёй мары».
13.00 — 16.00 Видеопрезентация «Мой родны горад — мая малая радзіма».
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».
Участок для голосования № 31
ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка»
10.00 — 11.30 Спортландия «Дружно, смело, с оптимизмом — за здоровый образ жизни».
11.00 — 14.00 Мастер-класс по изготовлению шкатулки «Сундучок».
14.00 — 15.00 «Школа Красоты K&S Models agency» показ мод «Модное лето».
Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.
Участок для голосования № 32
Административное здание ОАО «Слуцкий хлебозавод»
8.30 — 17.00 Выставка-продажа-дегустация хлебобулочных изделий «Будьте здоровы» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).
9.00 — 18.00 Чествование молодых избирателей «Думай! Действуй! Выбирай!» с участием ОО «БРСМ».
11.00 — 11.30 Мини-концерт «Моя страна — мой выбор».
Участок для голосования № 33
Бокшицкий сельский дом культуры
11.00 Концертная программа «Табе, мая вёска, прысвячаем свята!».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Мы живём творчеством…».
16.00 Викторина «Герои нашего времени!».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.
Участок для голосования № 34
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Прощицы
15.00 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь!».
14.00 — 16.00 Профилактическая акция «Измерь своё давление — скажи инфаркту и инсульту «Нет!».
Участок для голосования № 35
Дом социальных услуг, д. Городище
13.00 Концертная программа «Табе, мая вёска, прысвячаем свята!».
Участок для голосования № 36
ГУО «Весейская средняя школа»
12.00 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь!».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Палитра родного края!».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ, КУП «Слуцкая фабрика пошива одежды».
Участок для голосования № 37
Мелешковский центр культуры и досуга
16.00 Праздник деревни «Мая Радзіма — Случчына».
16.00 — 19.00 Работа аттракционов.
Участок для голосования № 38
Исернский сельский клуб
11.00 Концертная программа «Песней славим Слутчину».
10.00 — 15.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Чароўная сіла мастацтва».
14.00 Игровая викторина «Ад каранёў сваіх».
11.00 — 13.00 Работа аттракционов.
Участок для голосования № 39
ГУО «Великосливская базовая школа»
12.00 — 14.00 Чествование молодых избирателей «Думай! Действуй! Выбирай!» с участием ОО «БРСМ».
15.00 — 17.00 Турнир по настольному теннису «Веселый мяч».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.
Участок для голосования № 40
Бывшее здание ГУО «Новодворцевская базовая школа»
8.00 Вручение первому проголосовавшему избирателю сертификата на бесплатную подписку на газеты «Слуцкий край».
12.30 Концертная программа «Песней славим Случчину».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.
Участок для голосования № 41
Кировский сельский дом культуры
15.00 Концертная программа «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!».
10.00 — 15.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Творчыя задумы ўвасобім у жыццё».
Участок для голосования № 42
Клепчанский сельский клуб
15.30 Концертная программа «Песней славим Случчину».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Крыніца натхнёнай творчасці».
15.00 Викторина «Гісторыя нашай вёскі».
Участок для голосования № 43
Козловичский сельский дом культуры
11.00 Концертная программа «Беларусь для мяне — мая родная маці».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Радуга ручных чудес».
15.00 Мастер-класс по соломоплетению.
11.00 — 14.00 Работа аттракционов.
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкий районный ФОЦ».
Соревнования по дартсу (вручение разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкий районный ФОЦ»).
Выездная торговля — БЕЛКООПСОЮЗ, КУП «Слуцкая фабрика пошива одежды».
Участок для голосования № 44
Огородниковская библиотека-клуб
13.00 Концертная программа «Беларусь для мяне — мая родная маці».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».
Участок для голосования № 45
ГУО «Повстынская средняя школа»
11.00 Концертная программа «Квітней, мой родны край!».
Мастер-класс по декупажу с элементами живописи.
Участок для голосования № 46
Здание Первомайского сельисполкома
11.00 Концертная программа «Цвети, мой край!».
Участок для голосования № 47
Новинковский сельский клуб
14.00 Концертная программа «Песней славим Случчину».
Участок для голосования № 48
ГУО «Омговичская средняя школа»
12.00 Концертная программа «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам!».
Участок для голосования № 49
Здание Сорогского сельисполкома
13.00 Концертная программа «И песней славится земля…».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «У нас кожная хата майстрамі багата».
15.00 Мастер-класс по современным видам декоративно-прикладного искусства.
Участок для голосования № 50
Квасыничский центр ремесел
14.00 Концертная программа «Песней славим Случчину».
13.30 Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (плетение пояса, ткачество, соломоплетение, глина).
15.00 — 19.00 Экспозиция «Квасыніцкія дзівосы».
Работа аттракционов.
Участок для голосования № 51
Болотчицкий сельский клуб
12.00 Концертная программа «Мир нашему дому».
14.00 Литературная викторина «Наша память, наша история».
Участок для голосования № 52
ГУО «Октябрьская базовая школа им. В. Витки»
8.00 — 20.00 Выставка «Чароўны свет паперы».
Выставка «Бабулін куфэрак».
Участок для голосования № 53
ГУО «Греская средняя школа»
12.00 Концертная программа «Беларусь — жыцця майго крыніца».
Выставка декоративно-прикладного творчества.
Участок для голосования № 54
Мусичский сельский клуб
11.00 Концертная программа «Мая Радзіма Беларусь».
10.00 — 16.00 Выставка книг «Постоянство памяти».
Участок для голосования № 55 Маякский сельский дом культуры
11.00 Концертная программа «Красуй, Радзіма! Квітней, жыццё!».
14.00 Игровая программа «Слуцк старажытны».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мы живем творчеством…».
Участок для голосования № 56
Шищицкий сельский клуб
15.00 Концертная программа «Шануем спадчыну!».
10.00 — 16.00 Выставка-информация «Листаем времени страницы».
Участок для голосования № 57
Гацуковский сельский клуб
14.00 Концертная программа «Беларусь — наш лёс і песня!».
15.00 — 19.00 Работа аттракционов.
Участок для голосования № 58
Вежский сельский дом культуры
12.00 Концертная программа «Беларусь — наш лёс і песня!».
10.00 — 16.00 Выставка-информация «Я гражданин, я избиратель!».
11.00 — 13.00 Работа аттракционов.
10.00 — 14.00 Дегустация продукции ОАО «ТУП КХП-Трэйд» в магазине «Золотой злак».
Участок для голосования № 59
Актовый зал ОАО «Слуцкий уксусный завод»
14.00 Концертная программа «Родной для сердца уголок».
15.00 Встреча с Почетным гражданином Минской области и Слуцкого района, Героем Социалистического Труда С.И. Шкляревским.
В течение дня дегустация мясной и кондитерской продукции.
10.00 — 14.00 Дегустация продукции ОАО «ТУП КХП-Трэйд» в магазине «Золотой злак».
Участок для голосования № 60
ГУО «Замостская средняя школа»
12.00 Концертная программа «Моя Родина, моя Беларусь!».
13.00 Мастер-класс по джутовой филиграни.
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастерство рук и сердца».
8.00 — 20.00 Акция БРСМ «Мы вместе!», торжественная встреча и вручение подарка 1, 50 и 100 избирателям.
11.00 — 12.00 Компьютерные игры «Пройди тест на знание истории».
15.00 Квест-игра по сельскому подворью «З любоўю да роднай зямлі».
17.00 Соревнования по футболу «Кожаный мяч».
18.00 Выставка поделок «Мир глазами детей».
Участок для голосования № 61
Леньковский сельский дом культуры
14.00 Концертная программа «Квітней, мая Радзіма!».
Выставка декоративно-прикладного искусства «Белорусские мотивы».
Участок для голосования № 62
Здание Серяжского сельисполкома
15.00 Концертная программа «Цвети, мой край!».
Участок для голосования № 63
Лучниковский центр культуры
13.00 Концертная программа «Цвети, мой край!».
10.00 — 16.00 Мастер-класс современных видов ДПИ.
Выставка декоративно-прикладного искусства «Чароўная сіла мастацтва».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.
Участок для голосования № 64
ГУО «Знаменская средняя школа»
8.00 — 20.00 Выставка-презентация творческих работ учителей, учащихся и их родителей «Самабытнасць таленту».
9.00 — 19.00 Книжно-иллюстрированная выставка «Радзімай сваёй ганаруся!».
8.00 — 20.00 Работа школьного краеведческого музея.
10.00 — 12.00 Мастер-класс «Волшебный мир квиллинга».
10.00 — 12.00 Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья».
12.00 — 14.00 Арт-грим «Все цвета радуги».
14.00 — 16.00 Спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.
Участок для голосования № 65
Ленинский сельский дом культуры
12.00 Концертная программа «Квітней, наша Радзіма, і слаўся ў стагоддзях».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Вясковай творчасці талент».
Участок для голосования № 66
ГУО «Подлесский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа»
14.00 Концертная программа «Заўсёды радасцю напоўнена зямля!».
12.00 Мастер-класс по ткачеству.
10.00 — 16.00 Выставка традиционного ткачества.
14.00 — 19.00 Работа аттракционов.
Участок для голосования № 67
Селищанский сельский дом культуры
11.30 Концертная программа «Бацькоўскаму краю адданы».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Творчыя задумы ўвасобім у жыццё».
Участок для голосования № 68
ГУО «Танежицкая средняя школа»
13.00 Концертная программа «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам».
Участок для голосования № 69
ГУО «Лядненская средняя школа»
14.00 Концертная программа «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!».
Участок для голосования № 70
Здание Рачковичского сельисполкома
16.00 Концертная программа «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!».
На участках для голосования будут работать торговые точки, аттракционы, помощь и содействие окажут волонтёры. Об этом сообщает «Слуцкі край».
Независимые наблюдатели будут с зависимыми в шашки на щелбаны и кофе играть.