Как в день выборов в Слуцке и районе будут развлекать избирателей. Программа мероприятий и торговли

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Как в день выборов в Слуцке и районе будут развлекать избирателей. Программа мероприятий и торговли
Фото: Ольга Паздерина

В воскресенье, 9 августа, на участках для голосования будут организованы мастер-классы, спортивные турниры, ярмарки, торговые точки, концерты, выставки и многое другое.


Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00

Участок для голосования № 1 (городской Дом культуры)

11.00 — 12.00 Концертная программа «Мой край родной».
10.00 — 18.00 Выставка «Вдохновение» любительского объединения «Фантазия».
13.00 — 14.00 Дегустация продукции ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателю).
В течение дня школьный базар (скидки 10 — 30%, площадка возле ГДК — в течение дня).
14.00 — 15.00 Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка».
14.00 — 15.00 Демонстрация одежды ООО «Марк Формель».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».

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Участок для голосования № 2 (Средняя школа № 6)

8.00 — 20.00 Видеоконцерт «Моя любимая Беларусь».
8.00 — 20.00 Книжная выставка «Квітней пад небам сінім, Беларусь».
11.00 — 12.00 Консультация медицинских работников «Ты и твоё здоровье».
12.00 — 14.00 Соревнования по футболу.
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».
15.00 — 16.00 Демонстрация одежды ООО «Марк Формель».

Участок для голосования № 3 (Центр технического и прикладного творчества учащейся молодёжи)

8.00 — 20.00 Выставка фоторабот (1-й этаж).
В течение дня вручение подарков первому избирателю и впервым голосующим.
8.00 — 20.00 Мастер-класс по резьбе по дереву и демонстрация работ.
8.00 — 14.00 Мастер-класс по вытинанке.
14.00 — 16.00 Турнир по шашкам.
14.00 — 20.00 Вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
Дегустация продукции ЕВРООПТ.

Участок для голосования № 4 (Слуцкий городской Молодёжный центр)

8.00 Вручение первому проголосовавшему избирателю сертификата на бесплатную подписку на газету «Слуцкий край».
13.00 — 14.00 Концертная программа «За Беларусь!».
В течение дня выставка работ учащихся «Творческий калейдоскоп».
12.00 — 14.00 Мастерская отделения дневного пребывания для инвалидов Слуцкого ТЦСОН «Хорошее настроение».
Интерактивный мастер-класс «Фантазия на тему…» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН.
Выездная торговля ТУП «Слуцкий рынок ОПС».

Участок для голосования № 5 (Общежитие ДУП «ЖРЭП № 3» УП «Минскоблсельстрой»)

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
13.00 — 14.00 Концертная программа «Мая радзіма — Беларусь».
Выездная торговля ЕВРООПТ.

Участок для голосования № 6 (Административное здание ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»)

13.30 — 14.00 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
В течение дня вручение подарка (туи в кадке) 1, 100 проголосовавшим избирателям.
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования № 7 («Белгосстрах» по Слуцкому району)

12.30 — 13.00 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
10.00 — 12.00 Дегустация собст­венной продукции ТД «Радуга-свет».
В течение дня выездная торговля.

Участок для голосования № 8 (Средняя школа № 11)

8.00 Вручение первому проголосовавшему сертификата на бесплатную подписку на газету «Слуцкий край».
12.00 — 13.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования № 9 (Средняя школа № 11)

8.00 — 20.00 Радиоконцерт «Квітней пад небам сінім, Беларусь».
8.00 — 20.00 Книжная выставка «Мая краіна — Беларусь!».
8.00 — 20.00 Выставка детского творчества «Мая вышыванка».
9.00 — 10.00 Шахматно-шашечный турнир «Шах и мат».
10.00 — 12.00 Консультация медицинских работников «Ты и твоё здоровье».
11.00 — 13.00 Чествование молодых избирателей «Ваш выбор — ваше будущее».
12.00 — 13.00 Игровая программа «Дело в шляпе».
12.00 — 13.00 Соревнования по настольному теннису «Первая ракетка».
14.00 — 15.00 Литературно-музыкальная композиция «Васільковая Беларусь!».
15.00 — 16.00 Документальный фильм «Я шагаю по стране».
16.00 — 18.00 Соревнования по волейболу.
17.00 — 18.00 Беспроигрышная лотерея «Удача в придачу».
18.00 — 20.00 Документальный фильм «Я шагаю по стране».
14.00 — 15.00 Дегустация продукции ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).
Вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».

Участок для голосования № 10 (Стоматологическая поликлиника УЗ «Слуцкая центральная районная больница»)

12.00 — 13.00 Концертная программа «Моя страна — мой выбор».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
Выездная торговля ООО «Камена-Слуцк». Акция на пиццу.

Участок для голосования № 11 (Средняя школа № 4)

10.00 — 11.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
11.00 — 12.00 Концертная программа «Сэрцам адданыя родная зямлі».
13.00 — 14.00 Экскурсия в школьный музей «Пионерская организация Случчины».
14.00 — 16.00 Спортивная программа «Идём на рекорд».
17.00 — 18.00 Мастер-класс «Волшебная лента».
Выездная торговля-дегустация ЕВРООПТ.

Участок для голосования № 12 (Административное здание Слуцкого филиала «Белорусская геологоразведочная экспедиция» ГП «НПЦ по геологии»)

11.00 — 14.00 Соревнования по дартсу.
14.30 — 15.00 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на футбольный матч.
Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.

Участок для голосования № 13 (Средняя школа № 8)

13.00 — 14.00 Концерт «За любимую Беларусь».
11.00 — 17.00 Чествование молодых избирателей «Ваш выбор — ваше будущее» с участием ОО «БРСМ».
15.00 — 17.00 «Танцевальный микс».
10.00 — 18.00 Выставка «Творчество моей семьи».
14.00 — 15.00 Игротека: настольный теннис, шахматы.
Выездная торговля — магазин «Катюша».

Участок для голосования № 14 (Центр традиционной культуры)

11.00 — 11.40 Концертная программа «Табе, Беларусь, прысвячаю».
В течение дня выставка «Сучаснае і вечнае».
Выездная торговля — магазин «Катюша».

Участок для голосования № 15 (Средняя школа № 9)

8.00 — 20.00 Выставка творческих работ учащихся и педагогических работников ГУО «Средняя школа № 9 г. Слуцка» «Тепло человеческих рук».
11.00, 13.00 Презентация школьной одежды «Скоро в школу!».
12.00 — 13.00 Мини-концерт «Мелодии лета».
10.00 — 15.00 Спортивные игры «Наш спортивный выбор»: футбол, пионербол, волейбол, теннис.
Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.

Участок для голосования № 16 (Гимназия № 1)

12.00 — 13.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
10.00 — 15.00 Литературная выставка «Куточак Беларусі».
10.00 — 12.00 Шахматно-шашечный турнир.
12.00 — 13.00 Мини-концерт «Праздничное настроение».
17.00 — 19.00 Художественный марафон.
Выездная торговля ООО «Вояж-Макс».

Участок для голосования № 17 (Гимназия № 1)

8.00 — 10.00 Музыкальный видеоконцерт «Наши песни».
13.00 — 15.00 Соревнования по настольному теннису.
15.00 — 16.00 Мастер-класс «Сделаем открытку вместе».
16.00 — 17.00 Викторина-лотерея «Город детства».
Выездная торговля ООО «Вояж-Макс».

Участок для голосования № 18 (Слуцкий эколого-биологический центр учащихся)

8.00 — 20.00 Выставка творческих работ учащихся и педагогов «Палитра творчества».
13.00 — 14.00 Экскурсия в музей соловья.
15.00 — 16.00 Экскурсия в уголок живой природы.
Выездная торговля ЕВРООПТ.

Участок для голосования № 19 (Административное здание УЗ «Слуцкая центральная районная больница», 1-й этаж)

9.00 — 20.00 Профилактическая акция «Измерь своё давление — скажи инфаркту и инсульту «Нет!».
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования № 21 (Средняя школа № 13)

12.00 — 14.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
10.00 — 12.00 Мастер-класс «Я люблю спорт» (настольный теннис, шахматы, шашки, волейбол).
10.00 — 12.00 Онлайн-концерт «За любимую Беларусь!».
12.00 — 15.00 Акция «Твой выбор»: мастер-класс по изготовлению цветов «Цветы Беларуси»; арт-студия «Радуга настроения»; работа фотозон «Василинка», «#Твой выбор»; информационная палатка «Это мой выбор, а что выбираешь ты?» (районный ресурсный центр по формированию ЗОЖ).
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.

Участок для голосования № 22 (Учебный корпус № 2 УО «Слуцкий государственный медицинский колледж»)

10.00 — 14.00 Акция «Контролируй своё артериальное давление».
9.00 — 20.00 Выставка «Медики за здоровый образ жизни».
Выездная торговля магазин «Катюша».

Участок для голосования № 23 (Средняя школа № 2)

12.00 — 14.00 Поздравление и вручение памятных сувениров впервые голосующим.
12.00 — 14.00 Музыкальное поздравление избирателей, голосующих впервые.
15.00 — 17.00 Акция «Не допусти, предупреди, помощь окажи».
15.00 — 17.00 Мастер-класс по изготовлению фликеров «Стань заметней».
10.00 — 12.00 Выездная торговля КУП «Слуцкторг» и дегустация продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).

Участок для голосования № 24 (Средняя школа № 12)

8.00 — 20.00 Работа фотозоны «Мая Радзіма — Беларусь».
10.00 — 17.00 Выставка-презентация работ участников объединения по интересам «Поиск и творчество».
11.00 — 12.00 Спортландия «Лето на здоровье».
12.00 — 13.00 Мастер-класс по игре в баскетбол «Любимый летний вид спорта».
13.00 — 14.00 Турнир по настольному теннису «Виртуозный мяч».
13.00 — 15.00 Дегустация продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).
14.00 — 15.00 Акция БРСМ «Моя любимая Беларусь».
15.00 — 17.00 Мастер-класс по работе с деревом «Для любимой мамы своими руками».
Выездная торговля ТУП «СМК-трейдинг».

Участок для голосования № 25
УО «Слуцкий государственный колледж»

11.00 — 12.00 Концертная программа «За Беларусь».
8.00 — 17.00 Выставка «Моя профессия — мое будущее».
В течение дня поздравление впервые голосующих избирателей.

Участок для голосования № 26
Городской Дворец культуры молодёжи

10.00 — 20.00 Концертная программа «Квітней пад небам сінім, Беларусь!».
10.00 — 19.00 Фотовыставка Алёны Герасимович «Край родной, я тебя воспеваю».
Дегустация продукции ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).
В течение дня поздравление впервые голосующих избирателей «Я голосую впервые».
Выездная торговля.

Участок для голосования № 27
Административное здание ОАО «Крановый завод»

10.00 — 10.30 Мини-концерт «Моя страна — мой выбор».
Выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, работа буфета.

Участок для голосования № 28
ГУО «Средняя школа № 10 им. С.Ф. Рубанова г. Слуцка»

11.00 — 12.00 Концертная программа «За любимую Беларусь».
12.00 — 13.00 Мастер-классы по мини-гольфу и корфболу «Мы за здоровый образ жизни».
11.00 — 15.00 Чествование молодых избирателей «Найди время выбрать будущее» с участием ОО «БРСМ».
14.00 — 16.00 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Цветы родного края».
Выездная торговля ТД «Радуга-свет».

Участок для голосования № 29
ГУО «Средняя школа № 5 г. Слуцка»

В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».
12.00 — 15.00 Выставка-вернисаж «Символы Беларуси — вехи истории».
15.00 — 17.00 Мастер-класс по изготовлению сувенирной куклы «Беларусачка».
11.00 — 15.00 Турнир по шахматам (вручение разовых абонементов на футбольный матч).
14.00 — 17.00 Турнир по настольному теннису (вручение разовых абонементов в бассейн ГУ «Слуцкая СДЮШОР»).
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования № 30
Слуцкая районная центральная библиотека

8.00 — 20.00 Литературная экспозиция «Гістарычны шлях Беларусі».
9.00 — 19.00 Литературный ростомер «Ваш рост в книгах».
10.00 Концертная программа Слуцкого городского центра традиционной культуры.
10.00 — 11.00 Библио-викторина «Раритеты нашего фонда».
11.00 — 18.00 Краеведческое лото «Слуцк: гісторыя і сучаснасць».
13.00 — 14.00 Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки «Слуцк — горад маёй мары».
13.00 — 16.00 Видеопрезентация «Мой родны горад — мая малая радзіма».
Выездная торговля КУП «Слуцкторг».

Участок для голосования № 31
ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка»

10.00 — 11.30 Спортландия «Дружно, смело, с оптимизмом — за здоровый образ жизни».
11.00 — 14.00 Мастер-класс по изготовлению шкатулки «Сундучок».
14.00 — 15.00 «Школа Красоты K&S Models agency» показ мод «Модное лето».
Выездная торговля КУП «Универмаг «Слуцк».
Вручение купона на продукцию ОАО «Купалинка» 1, 100, 500 избирателям.

Участок для голосования № 32
Административное здание ОАО «Слуцкий хлебозавод»

8.30 — 17.00 Выставка-продажа-дегустация хлебобулочных изделий «Будьте здоровы» (вручение подарка от предприятия 1, 100, 500 избирателям).
9.00 — 18.00 Чествование молодых избирателей «Думай! Действуй! Выбирай!» с участием ОО «БРСМ».
11.00 — 11.30 Мини-концерт «Моя страна — мой выбор».

Участок для голосования № 33
Бокшицкий сельский дом культуры

11.00 Концертная программа «Табе, мая вёска, прысвячаем свята!».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Мы живём творчеством…».
16.00 Викторина «Герои нашего времени!».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования № 34
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Прощицы

15.00 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь!».
14.00 — 16.00 Профилактическая акция «Измерь своё давление — скажи инфаркту и инсульту «Нет!».

Участок для голосования № 35
Дом социальных услуг, д. Городище

13.00 Концертная программа «Табе, мая вёска, прысвячаем свята!».

Участок для голосования № 36
ГУО «Весейская средняя школа»

12.00 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь!».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Палитра родного края!».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ, КУП «Слуцкая фабрика пошива одежды».

Участок для голосования № 37
Мелешковский центр культуры и досуга

16.00 Праздник деревни «Мая Радзіма — Случчына».
16.00 — 19.00 Работа аттракционов.

Участок для голосования № 38
Исернский сельский клуб

11.00 Концертная программа «Песней славим Слутчину».
10.00 — 15.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Чароўная сіла мастацтва».
14.00 Игровая викторина «Ад каранёў сваіх».
11.00 — 13.00 Работа аттракционов.

Участок для голосования № 39
ГУО «Великосливская базовая школа»

12.00 — 14.00 Чествование молодых избирателей «Думай! Действуй! Выбирай!» с участием ОО «БРСМ».
15.00 — 17.00 Турнир по настольному теннису «Веселый мяч».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования № 40
Бывшее здание ГУО «Новодворцевская базовая школа»

8.00 Вручение пер­вому проголосовавшему избирателю сертификата на бесплатную подписку на газеты «Слуцкий край».
12.30 Концертная программа «Песней славим Случчину».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования № 41
Кировский сельский дом культуры

15.00 Концертная программа «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!».
10.00 — 15.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Творчыя задумы ўвасобім у жыццё».

Участок для голосования № 42
Клепчанский сельский клуб

15.30 Концертная программа «Песней славим Случчину».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Крыніца натхнёнай творчасці».
15.00 Викторина «Гісторыя нашай вёскі».

Участок для голосования № 43
Козловичский сельский дом культуры

11.00 Концертная программа «Беларусь для мяне — мая родная маці».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Радуга ручных чудес».
15.00 Мастер-класс по соломоплетению.
11.00 — 14.00 Работа аттракционов.
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкий районный ФОЦ».
Соревнования по дартсу (вручение разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкий районный ФОЦ»).
Выездная торговля — БЕЛ­КООПСОЮЗ, КУП «Слуцкая фабрика пошива одежды».

Участок для голосования № 44
Огородниковская библиотека-клуб

13.00 Концертная программа «Беларусь для мяне — мая родная маці».
В течение дня вручение 1, 100, 500 избирателям разовых абонементов на посещение бассейна в ГУ «Слуцкая СДЮШОР».

Участок для голосования № 45
ГУО «Повстынская средняя школа»

11.00 Концертная программа «Квітней, мой родны край!».
Мастер-класс по декупажу с элементами живописи.

Участок для голосования № 46
Здание Первомайского сельисполкома

11.00 Концертная программа «Цвети, мой край!».

Участок для голосования № 47
Новинковский сельский клуб

14.00 Концертная программа «Песней славим Случчину».

Участок для голосования № 48
ГУО «Омговичская средняя школа»

12.00 Концертная программа «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам!».

Участок для голосования № 49
Здание Сорогского сельисполкома

13.00 Концертная программа «И песней славится земля…».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «У нас кожная хата майстрамі багата».
15.00 Мастер-класс по современным видам декоративно-прикладного искусства.

Участок для голосования № 50
Квасыничский центр ремесел

14.00 Концертная программа «Песней славим Случчину».
13.30 Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (плетение пояса, ткачество, соломоплетение, глина).
15.00 — 19.00 Экспозиция «Квасыніцкія дзівосы».
Работа аттракционов.

Участок для голосования № 51
Болотчицкий сельский клуб

12.00 Концертная программа «Мир нашему дому».
14.00 Литературная викторина «Наша память, наша история».

Участок для голосования № 52
ГУО «Октябрьская базовая школа им. В. Витки»

8.00 — 20.00 Выставка «Чароўны свет паперы».
Выставка «Бабулін куфэрак».

Участок для голосования № 53
ГУО «Греская средняя школа»

12.00 Концертная программа «Беларусь — жыцця майго крыніца».
Выставка декоративно-прикладного творчества.

Участок для голосования № 54
Мусичский сельский клуб

11.00 Концертная программа «Мая Радзіма Беларусь».
10.00 — 16.00 Выставка книг «Постоянство памяти».

Участок для голосования № 55 Маякский сельский дом культуры

11.00 Концертная программа «Красуй, Радзіма! Квітней, жыццё!».
14.00 Игровая программа «Слуцк старажытны».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мы живем творчеством…».

Участок для голосования № 56
Шищицкий сельский клуб

15.00 Концертная программа «Шануем спадчыну!».
10.00 — 16.00 Выставка-информация «Листаем времени страницы».

Участок для голосования № 57
Гацуковский сельский клуб

14.00 Концертная программа «Беларусь — наш лёс і песня!».
15.00 — 19.00 Работа аттракционов.

Участок для голосования № 58
Вежский сельский дом культуры

12.00 Концертная программа «Беларусь — наш лёс і песня!».
10.00 — 16.00 Выставка-информация «Я гражданин, я избиратель!».
11.00 — 13.00 Работа аттракционов.
10.00 — 14.00 Дегустация продукции ОАО «ТУП КХП-Трэйд» в магазине «Золотой злак».

Участок для голосования № 59
Актовый зал ОАО «Слуцкий уксусный завод»

14.00 Концертная программа «Родной для сердца уголок».
15.00 Встреча с Почетным гражданином Минской области и Слуцкого района, Героем Социалистического Труда С.И. Шкляревским.
В течение дня дегустация мясной и кондитерской продукции.
10.00 — 14.00 Дегустация продукции ОАО «ТУП КХП-Трэйд» в магазине «Золотой злак».

Участок для голосования № 60
ГУО «Замостская средняя школа»

12.00 Концертная программа «Моя Родина, моя Беларусь!».
13.00 Мастер-класс по джутовой филиграни.
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастерство рук и сердца».
8.00 — 20.00 Акция БРСМ «Мы вместе!», торжественная встреча и вручение подарка 1, 50 и 100 избирателям.
11.00 — 12.00 Компьютерные игры «Пройди тест на знание истории».
15.00 Квест-игра по сельскому подворью «З любоўю да роднай зямлі».
17.00 Соревнования по футболу «Кожаный мяч».
18.00 Выставка поделок «Мир глазами детей».

Участок для голосования № 61
Леньковский сельский дом культуры

14.00 Концертная программа «Квітней, мая Радзіма!».
Выставка декоративно-прикладного искусства «Белорусские мотивы».

Участок для голосования № 62
Здание Серяжского сельисполкома

15.00 Концертная программа «Цвети, мой край!».

Участок для голосования № 63
Лучниковский центр культуры

13.00 Концертная программа «Цвети, мой край!».
10.00 — 16.00 Мастер-класс современных видов ДПИ.
Выставка декоративно-прикладного искусства «Чароўная сіла мастацтва».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования № 64
ГУО «Знаменская средняя школа»

8.00 — 20.00 Выставка-презентация творческих работ учителей, учащихся и их родителей «Самабытнасць таленту».
9.00 — 19.00 Книжно-иллюстрированная выставка «Ра­дзімай сваёй ганаруся!».
8.00 — 20.00 Работа школьного краеведческого музея.
10.00 — 12.00 Мастер-класс «Волшебный мир квиллинга».
10.00 — 12.00 Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья».
12.00 — 14.00 Арт-грим «Все цвета радуги».
14.00 — 16.00 Спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья».
Выездная торговля БЕЛКООПСОЮЗ.

Участок для голосования № 65
Ленинский сельский дом культуры

12.00 Концертная программа «Квітней, наша Радзіма, і слаўся ў стагоддзях».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Вясковай творчасці талент».

Участок для голосования № 66
ГУО «Подлесский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа»

14.00 Концертная программа «Заўсёды радасцю напоўнена зямля!».
12.00 Мастер-класс по ткачеству.
10.00 — 16.00 Выставка традиционного ткачества.
14.00 — 19.00 Работа аттракционов.

Участок для голосования № 67
Селищанский сельский дом культуры

11.30 Концертная программа «Бацькоў­скаму краю адданы».
10.00 — 16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Творчыя задумы ўвасобім у жыццё».

Участок для голосования № 68
ГУО «Танежицкая средняя школа»

13.00 Концертная программа «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам».

Участок для голосования № 69
ГУО «Лядненская средняя школа»

14.00 Концертная программа «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!».

Участок для голосования № 70
Здание Рачковичского сельисполкома

16.00 Концертная программа «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!».

На участках для голосования будут работать торговые точки, аттракционы, помощь и содействие окажут волонтёры. Об этом сообщает «Слуцкі край».

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Независимые наблюдатели будут с зависимыми в шашки на щелбаны и кофе играть.

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6 августа 2020 15:26