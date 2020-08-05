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8-летний мальчик помог собрать 365 рублей на лечение Анастасии Демидович. Итоги благотворительной выставки в «Таверне»

Виктория Капская
Виктория Капская
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На благотворительной выставке в кафе «Таверна» собрали 365 рублей и 40 копеек. Эти деньги пойдут на лечение Анастасии Демидович, у которой онкологическое заболевание. В ближайшее время редакция газеты «Кур'ер» переведёт денежные средства на благотворительный счёт девушки.

В тему: Удивительной красоты рисунки 8-летнего мальчика из Слуцка помогут собрать деньги на лечение Анастасии Демидович. Приходите на выставку

В Слуцке пройдёт выставка рисунков 8-летнего случчанина в помощь Анастасии Демидович. Поможем вместеВыставка длилась две недели. За это время её посетили около 20 человек. Они восхищались работами 8-летнего случчанина Даниила Мартынюка, который проявил инициативу и при поддержке газеты «Кур'ер» решил поучаствовать в благотворительности. Некоторые гости приобрели картины мальчика, за что получили 10% скидку от кафе «Таверна».

«Люди говорили, что мальчик красиво рисует. Кто-то даже не верил, что это работы школьника. Также посетители передавали Насте пожелания о выздоровлении и благодарили организаторов за выставку», — отметили в кафе «Таверна».

В тему: На благотворительной выставке в помощь Анастасии Демидович можно купить картины

Организаторы выставки — газета «Кур'ер» и женский проект Lampa. Партнёр — детский магазин «Карапуз», который предоставил презент Даниилу Мартынюку.


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