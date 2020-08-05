8-летний мальчик помог собрать 365 рублей на лечение Анастасии Демидович. Итоги благотворительной выставки в «Таверне»

На благотворительной выставке в кафе «Таверна» собрали. Эти деньги пойдут на лечение Анастасии Демидович, у которой онкологическое заболевание. В ближайшее время редакция газеты «Кур'ер» переведёт денежные средства на благотворительный счёт девушки.

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Выставка длилась две недели. За это время её посетили около 20 человек. Они восхищались работами 8-летнего случчанина Даниила Мартынюка, который проявил инициативу и при поддержке газеты «Кур'ер» решил поучаствовать в благотворительности. Некоторые гости приобрели картины мальчика, за что получили 10% скидку от кафе «Таверна».

«Люди говорили, что мальчик красиво рисует. Кто-то даже не верил, что это работы школьника. Также посетители передавали Насте пожелания о выздоровлении и благодарили организаторов за выставку», — отметили в кафе «Таверна».

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Организаторы выставки — газета «Кур'ер» и женский проект Lampa. Партнёр — детский магазин «Карапуз», который предоставил презент Даниилу Мартынюку.





