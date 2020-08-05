Штрафы и два ареста. Как идут суды над задержанными вечером 4 августа возле Слуцкого молодёжного центра (обновлено)

Вечером 4 августа в Слуцк собиралась приехать кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская и члены её штаба. Но митинг не состоялся, а людей, которые на него пришли, стал задерживать ОМОН.

Задержали всего 18 человек. Административные процессы над ними должны были пройти на следующий день, 5 августа.

Реклама

С 9 утра у здания и в здании суда дежурили те, кто пришёл поддержать задержанных. Никто не говорил, когда начнутся суды. Они начались только в 14.30. Люди стояли и ждали 5,5 часов.

Всех задержанных судили по ч. 1 ст. 23.34 Административного кодекса (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Все процессы проходили по Skype. Задержанные при этом находились в Слуцком РОВД.

Первым судили Виталия Амельковича. Суд вынес постановление назначить ему 5 суток ареста. Мы вели текстовый онлайн с этого заседания. Кроме того, правозащитный центр «Вясна» сообщает, что арест на 5 суток получил Владислав Загорей.

Параллельно с Амельковичем и после него проходили процессы с участием других задержанных по этому делу. Всем им, кроме Амельковича и Загорея, давали штрафы:

Крепский получил 2 базовые величины штрафа (54 рубля),

Буткевич — 2 базовые,

Колюшкин — 3 базовые (81 рубль),

Глазков — 3 базовые,

Крот — 3 базовые,

Кульбицкий — 3 базовые,

Мелешко — 2 базовые,

Петрович — 3 базовые,

Шкурский — 3 базовые,

Мацэля — 3 базовые,

Алексейко — 3 базовые.

В изоляторе временного содержания остались до суда еще четыре человека: Дмитрий Заяц, Валентин Щербицкий, Анатолий Балакир, Валерий Ходорович. Также протокол составлен по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на несовершеннолетнего Даниила Раткина, — пишет «Вясна».

При этом на административных процессах свидетелями были милиционеры. В частности, на нескольких судах выступил Александр Цось, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД. Он говорил, что присутствовал при задержаниях. Что все 18 задержанных были активными участниками несанкционированного массового мероприятия: скандировали лозунги, аплодировали. Что никого не задержали «просто так».

Но обвиняемые говорили, что ничего не кричали и не скандировали. Один из них сказал, что его задержали, когда он ждал автобус. Другой сказал, что пошёл в милицейскую машину за компанию с друзьями.

Обновлено в 22.30. Добавлена информация от правозащитного центра «Вясна» об аресте Владислава Загорея, задержанных, оставленных в изоляторе, и о несовершеннолетнем Раткине.