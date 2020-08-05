Собрали чеснок? Простой пошаговый рецепт маринованного чеснока от случчанки

Чеснок собран. Традиционно его сушат на зиму. А случчанка Марина примерно половину урожая маринует. Она поделилась с газетой «Кур'ер» простым рецептом.

Берём молодой чеснок, недавно выкопанный, снимаем с него слои кожицы до последнего, оставляя самый тонкий. Моем с содой или ошпариваем кипятком пол-литровые банки. В каждую банку кладём 1 лавровый лист, 2 горошины душистого перца, 2 горошины перца горошком, 2 гвоздики и укладываем в банку головки чеснока.

Готовим довольно насыщенный рассол: для банки 0,5 литра — 1 столовая ложка соли без верха, 1 столовая ложка сахара с верхом, заливаем 0,5 литра холодной воды, перемешиваем.

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Этим рассолом заливаем чеснок в банке до краёв, прикрываем крышкой, трясём, чтобы соль и сахар растворились. Крышку сначала плотно не закручиваем, а только прикрываем сверху. И выдерживаем так сутки при комнатной температуре.

На следующий день сливаем рассол в кастрюлю, кипятим его, добавляем 1 столовую ложку уксуса на пол-литровую банку, заливаем кипящим рассолом чеснок и закрываем плотно банку.

Маринованный чеснок вкусен сам по себе и прекрасный ингредиент для салатов.