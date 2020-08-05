Наши скидки — ваша выгода. 7,8 и 9 августа приглашаем в универмаг «Слуцк» за выгодными покупками и модными обновками к школе

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Целых три дня- 7,8 и 9 августа универмаг «Слуцк» будет радовать случчан и гостей города выгодными скидками: на товары промышленной группы цены будут снижены от 10 до 50%.

Наши скидки – ваша выгода. 7,8 и 9 августа приглашаем в универмаг «Слуцк» за выгодными покупками и модными обновками к школеВ преддверии школьного сезона в универмаге большое поступление модных новинок для младших и старших школьников:

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  • верхний и бельевой трикотаж от «Марк формэль» и ОАО «Свiтанак»
  • одежда делового стиля ЗАО «Калинка»

На модели прошлых лет выпуска — скидки от 40%до 70%:

  • ОАО «Коминтерн».
Модели 2019 года — со скидкой 20%.

А 9 августа мы ждем вас на ярмарке «Школьный базар» в павильоне универмага «Слуцк» (возле Дома Культуры").

Наши скидки – ваша выгода. 7,8 и 9 августа приглашаем в универмаг «Слуцк» за выгодными покупками и модными обновками к школе

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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