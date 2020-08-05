Наши скидки – ваша выгода. 7,8 и 9 августа приглашаем в универмаг «Слуцк» за выгодными покупками и модными обновками к школе

Целых три дня- 7,8 и 9 августа универмаг «Слуцк» будет радовать случчан и гостей города выгодными скидками: на товары промышленной группы цены будут снижены от 10 до 50%.

В преддверии школьного сезона в универмаге большое поступление модных новинок для младших и старших школьников:

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верхний и бельевой трикотаж от «Марк формэль» и ОАО «Свiтанак»

одежда делового стиля ЗАО «Калинка»

На модели прошлых лет выпуска — скидки от 40%до 70%:

ОАО «Коминтерн».

Модели 2019 года —

со скидкой 20% .

А 9 августа мы ждем вас на ярмарке «Школьный базар» в павильоне универмага «Слуцк» (возле Дома Культуры").

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568