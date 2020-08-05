В Слуцке проходит суд по Skype над задержанными возле Молодёжного центра

В среду, 5 августа, в здании Слуцкого суда начался административный процесс по четырём задержанным 4 августа около Молодёжного центра. Оно проходит по «скайпу».

На заседании суда присутствует корреспондент «Кур'ера» Алеся Белая.

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Заседание проводят по Skype из-за пандемии.

Вначале рассматривают дело Виталия Амельковича.

В суде люди возмущаются. Судья говорит, кто будет нарушать, удалит из зала.

Один мужчина говорит, что пусть видит, что мы с ним. Судья сделал замечание.

Амельковичу вменяют ч.1 ст. 23.34 Административного кодекса (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Амелькович говорит, что пришёл на санкционированный митинг. Где-то в 17.30 увидел, что оттесняют людей.

Он тоже начал отходить где-то в 17.40 оттеснили, он пошел по улицу по пешеходному переходу на остановку.

С 17.45 был на остановке, общался со знакомыми.

В 18.00−18.10 он увидел, что граждане спорят с милицией. Он подошёл и стал снимать. По словам Амельковича, его заметили и узнали милиционеры.

Где-то в 18.30 вернулся ОМОН и стал снова оттеснять людей, а Амелькович подошёл в магазин, где хотел купить мороженое.

Он стоял в очереди. Тут залетают люди не в форме, хватают его за руки и пытаются вывести. За него стала заступилась женщина. В форме был один сотрудник милиции. Женщину стали отталкивать. (смотрите этот момент на видео — Прим.ред.).

Амельковича вывели из магазина и посадили в автобус. Народ посидел, и через какое-то время их повезли в РОВД.

На площадке около МЦ объявляли про незаконное мероприятие, но Амелькович этого не слышал. Он перешёл на другую сторону. Официального запрета он тоже не видел.

Судья Шутко спрашивает, были ли требования милиции разойтись. Амелькович отвечает, что на площадке перед МЦ этого не слышал, что к нему просто зашли в магазин и стали ломать ему руки, не представившись — двое по форме и несколько гражданских.

Начальник Слуцкого РОВД лично знает Амельковича. Говорит, что он постоянный участник мероприятий, посвящённых Слуцкаму збройнаму чыну.

Начальник Слуцкого РОВД говорит, что в сети интернет был анонсирован митинг с участием Тихановской и её представителей.

По его словам, они обратились в Слуцкий райисполком за информацией, подтверждающей, что митинг санкционирован.

«Нас уведомили, что в связи с проведением ремонтных работ отказано в митинге», — сказал начальник Слуцкого РОВД.

Получается, что митинг не санкционирован, однако милиции предписали осуществлять охрану общественного порядка.

Начальник и сотрудники Слуцкого РОВД присутствовали возле МЦ С 14.00.

По словам начальника Слуцкого РОВД, Приехала Ольга Ковалькова, представитель Светланы Тихановской, и обратилась в райисполком, почему не разрешается проведение митинга. Ей дали ответ, который ранее был отправлен Масловскому, что мероприятие несанкционировано.

Ковалькова приехала к МЦ и довела собравшимся там немногочисленным гражданам, что митинг несанкционирован.

В целях не привлечения к ответственности сотрудники милиции сказали действовать в рамках закона. Потом возле МЦ собрались граждане, примерно до 200 человек. По словам начальника Слуцкого РОВД, они несли угрозу гражданам и транспорту.

На месте были дети, поэтому милиция приняла решение ограничить движение транспорта. «Это было незаконное массовое мероприятие», — сказал начальник Слуцкого РОВД.

Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД, через громкоговоритель неоднократно доводио информацию, что мероприятие несанкционированное.

Сотрудники милиции разъясняли собравшимся об ответственности. Но начались провокационные действия от собравшихся к сотрудникам ЖКХ и милиции. Были вызваны сотрудники на транспорта средствах — четыре машины с сотрудниками органов внутренних дел.

Людям ещё раз довели информацию. Были точечной изъяты наиболее активные граждане.

В зале человек говорит: «Мероприятие уже было закончено». Его удалили из зала.

Начальник Слуцкого РОВД сказал, что потом участники перешли к общежитию. Среди них выявили Амельковича, участник мероприятий, посвящённый Слуцкаму збройнаму чыну. Обвиняемый нарушал законодательство о проведении массовых мероприятия — Амелькович снимал.

В зале засмеялись.

Начальник Слуцкого Ровд рассказывает, что они повторно вызвали сотрудников, и те прибыли к участникам, которые находились возле общежития.

Милиция опять предупредила людей, и началось «точечное изъятие граждан». По словам начальника РОВД, Амелькович скорым шагом удалился. Однако он достаточно яркая личность, поэтому тому правоохранителям не составило труда найти Амельковича. Потому что на свитшоте у него был отличительный знак — герб «Погоня».

Судья говорит, чтоб в зале не смеялись.

Начальник Слукого РОВД говорит, что граждане перешли на другую сторону и уже своим скоплением продолжали незаконные действие. Выкрикивали «Лукашенко, уходи», «Ганьба» и угрозы сотрудникам милиции. На требования разойтись, не реагировали.

Изначально возле Молодёжного центра около 17.30 собралось больше всего граждан говорит начальник Слуцкого РОВД.

Амелькович уточняет время и место, когда Ковалькова объявляла, что митинг несанкционирован. Начальник Слуцкого РОВД говорит, что возле МЦ, она объявляла — Это было до 5 часов.

Амелькович говорит, что в то время там не находился, и что это были сотрудники ОМОНа. Начальник Слуцкого РОВД утверждает, что это были сотрудники внутренних дел, которых он вызвал на задержание Амельковича.

Начальник милиции не говорит слово «ОМОН». Говорит, это были сотрудники РОВД, остальное — служебная информация.

Публикация дополняется.