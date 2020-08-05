Кто выиграл в фотоконкурсе от Слуцкого РОЧС и газеты «Кур'ер»

Газета «Кур'ер» и Слуцкий РОЧС подвели итоги фотоконкурса «Безопасное лето». Победителем стала случчанка Ксения Ращеня. Она получит подарки от организаторов конкурса — фирменную продукцию газеты «Кур'ер» и детские подарки на тему безопасности от Слуцкого РОЧС.

Реклама

Дмитрий Щербаченя, старший инспектор группы пропаганды и обучения Слуцкого РОЧС, объяснил, почему это фото победило, и прокомментировал его.

В тему: Фотоконкурс «Безопасное лето». Покажите, как вы отдыхаете

«Огнетушитель в месте отдыха — это вообще редкость. Это хороший пример для ребёнка. Он с малых лет видит, как нужно правильно отдыхать. Так у него вырабатывается определённая форма поведения на отдыхе. Что касается второй части фотографии, то хорошо, что у ребёнка есть нарукавники. Несмотря на доступность этих средств, не все родители обеспечивают ими своих детей при отдыхе на водоёме», — сказал сотрудник РОЧС.

Дмитрий Щербаченя напомнил о том, что в Слуцком районе есть только два места, где разрешено купание, — Рудня и городской пляж в 11-м городке. Он также отметил, что надувные матрасы не являются плавательным средством: они предназначены для отдыха на берегу. И добавил, что не рекомендует прыгать в воду с гидротехнических сооружений.