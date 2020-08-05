В Солигорске митинг Светланы Тихановской тоже не состоялся, хотя она приехала в город. Фото

Владимир Амельченя
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Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город
Фотографии: Владимир Амельченя

Как накануне в Слуцке, так и в Солигорске намеченная на 19.30 встреча с кандидатом в президенты не состоялась.

Днём на стадион «Строитель» пригнали экскаватор и перед входом вырыли траншею.
«К стадиону даже подходить нельзя в целях безопасности граждан, потому что есть опасность взрыва какой-то трубы», — пояснил мне дежуривший возле траншеи майор милиции.

Люди, стоявшие на улице Октябрьской напротив стадиона, сказали, что уже несколько человек схватили и посадили в автозак.

Публика кричала: «Позор». Проезжавшие водители сигналили в знак поддержки, в ответ раздавались аплодисменты.

Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город

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Вдруг появились юноши в чёрном. Омоновцы вытеснили всех через улицу Октябрьскую к зданию колледжа. Милиция по громкоговорителю требовала разойтись.

Народ возмущался, большинство присутствующих происходящее называли «солигорским позором». Но в сопротивление с силовиками никто не вступал. Скоро всех разогнали.

Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город

Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город

Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город

Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город

Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город

Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город

Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город

Как в Солигорске прошёл несостоявшийся митинг со Светланой Тихановской, хотя она приехала в город

Как позже стало известно, кандидат в президенты Светлана Тихановская со своей командой всё-таки приехала в город шахтёров и встретилась с начальником Солигорской милиции, пытаясь выяснить, за что были задержаны люди. После 21 часа всех задержанных отпустили.

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