Несостоявшийся митинг. Сколько человек пришло 4 августа к Молодёжному центру в Слуцке (посчитали по головам)

«Кур'ер» посчитал, сколько человек находилось в районе МЦ вечером 4 августа.
Фотографии сделаны через несколько минут после того, как начались первые задержания — в 17.50. В это время возле МЦ и на прилегающей территории, попавшей на фото, находилось 1145 человек (погрешность при подсчёте может поставить +/-10 человек).
Обращаем ваше внимание, что это фотофакт, чистый подсчёт. «Кур'ер» не узнавал у каждого собравшегося о его целях нахождения в данном месте, как долго он здесь, и мы не считали, сколько человек пришло до и после того, как был сделан снимок.
Напомним, что жители Слуцка пришли на разрешённый митинг в отведённое место и время. Но, как оказалось, собираться было запрещено. Сотрудники ОМОНа задержали более 15 человек и попросили граждан разойтись. Уже ближе к 20 часам подавляющее большинство собравшихся разошлось.
Наша хроника дня:
- Каго сёння затрымалі ў Слуцку. Спіс імён
- «Они бы меня схватили, они бы никого не пожалели». Что происходило в Слуцке возле МЦ (большой видеорепортаж)
- Как в Слуцке прошёл несостоявшийся митинг Светланы Тихановской. Фоторепортаж
- Задержания в Слуцке прямо в магазине. Видео
- Несостоявшийся митинг Светланы Тихановской в Слуцке. Онлайн (что происходит около Молодёжного центра)
- Похоже, что митингов Светланы Тихановской в Слуцке и Солигорске не будет
- Что делают рабочие на крыше Молодёжного центра перед началом митинга Тихановской. Фото и видео
- Сотрудницы штаба Тихановской просят закончить работы до начала пикета. Фотофакт
- В Слуцке на место митинга Светланы Тихановской подогнали автовышку. Фотофакт
- Слова, дела, марионетки и зомби на улицах Слуцка. Несостоявшийся митинг Тихановской и за что можно благодарить ОМОН
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.