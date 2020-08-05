Несостоявшийся митинг. Сколько человек пришло 4 августа к Молодёжному центру в Слуцке (посчитали по головам)

«Кур'ер» посчитал, сколько человек находилось в районе МЦ вечером 4 августа.

Фотографии сделаны через несколько минут после того, как начались первые задержания — в 17.50. В это время возле МЦ и на прилегающей территории, попавшей на фото, находилось 1145 человек (погрешность при подсчёте может поставить +/-10 человек).

Обращаем ваше внимание, что это фотофакт, чистый подсчёт. «Кур'ер» не узнавал у каждого собравшегося о его целях нахождения в данном месте, как долго он здесь, и мы не считали, сколько человек пришло до и после того, как был сделан снимок.

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Напомним, что жители Слуцка пришли на разрешённый митинг в отведённое место и время. Но, как оказалось, собираться было запрещено. Сотрудники ОМОНа задержали более 15 человек и попросили граждан разойтись. Уже ближе к 20 часам подавляющее большинство собравшихся разошлось.

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