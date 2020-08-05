«Нам дали урок, за кого голосовать». Жительница Слуцка рассказала о впечатлениях от митинга возле МЦ и «хапуна»

Я чистила яблоки, варила компот и слушала речь президента. Потом собралась и поехала к Молодёжному центру на предвыборный митинг Тихановской.

Вижу: люди стоят, машина стоит около открытого канализационного люка. Все фоткают эту машину. Я стала под дерево. И вдруг — сирена, и люди побежали. И только после этого в рупор объявили разойтись, так как митинг несанкционированный. ОМОНовцы начали бегать и ловить людей, кто попадался.

На митинге встретила много достойных людей, учителей, учеников. Мы пришли послушать кандидата. А это что??? Моя ученица стояла рядом с ОМОНом, но её не схватили. Девочка в шоке. Ученики мне потоком писали, спрашивали, как я. Они знали, что пойду.

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Приехала домой. А в почтовом ящике лежала эта открытка. Но ею меня никто уже не купит и всех здравомыслящих случчан. Нам дали урок, за кого голосовать. Я сказала себе: «Я к вам не приду и людям скажу, чтобы не ходили!»

Вчера я получила первый в жизни урок провокации власти. Почитала в соцсетях официальный ответ власти об отказе в проведении митинга. Выходит, специально спровоцировали бойню. Вы отменили акцию, а мы, простые люди, ничего не знали.

Сейчас идёт рефлексия. Осознание. Что же произошло? Мы пришли познакомиться с кандидатом в президенты по заранее объявленному плану встреч. Других предупреждений не было. А на встречу приехал ОМОН. Здоровые, высокие ребята стали хаотично отлавливать всех, кто был рядом. Схваченным оказался сын моей подруги. Парень — спортсмен. Он есть на этих кадрах: заломленный и пригнутый до земли.

Моё сознание подсказывает аналогию. Так в древней Спарте юноши-спартанцы отлавливали самых смелых и сильных илотов-рабов. Для устрашения остальных. Чтобы молчали и безропотно платили налоги. Так вот у нас точно так вчера было.

За свою жизнь я много пережила: бедное детство и юность, андроповские законы по борьбе за дисциплину, перестройку, развал СССР, войну в Афганистане, лихие 90-е (денежные реформы, талоны, карточки). Встречалось всякое: подлость родственников и неблагодарных учеников и родителей, беспринципных начальников и коллег. Я осталась Человеком. У меня много друзей, меня не забыли ученики, прекрасный муж, сыновья, невестка, внучка. Со всей Беларуси знакомые звонят и пишут: «Что у вас происходит?»

Выводы я сделала. Поплакала. Позлилась. Стала ещё сильнее духом.

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Фото и видео: Кенни Бейкер