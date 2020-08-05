У супругов Ключеновичей — Виктора Александровича и Валентины Павловны из Старобина — 5 августа «железный» юбилей — 65 лет совместной жизни. Оба считают, что прожили долгую и счастливую жизнь, невзирая на проблемы и неурядицы, которыми их одаривала судьба. Они рассказали «Кур'еру» историю знакомства и о секретах долгой совместной жизни.

«С Валюшей мы позна­коми­лись почти детьми на обязательных общественных работах, — вспоминает Виктор. — После войны ввели положение, согласно которому граждане старше 18 лет должны отработать на восстановлении городской инфраструктуры, и дети работали наравне с родителями. Тогда мне было лет 15−16, а ей лет 12−13. Обратил внимание на красивую девочку. До этого мы с ней не встречались, я жил в Листопадовичах, она — из Поварчиц. Я с ребятами стал наведываться к ней в деревню.

Первая ревность

В 18 лет ушёл в армию. Валюша писала мне наивные детские письма — как приятелю. И писала не мне одному. Однажды перепутала и в мой конверт положила письмо, адресованное некоему Степану. Судя по содержанию письма, этот парень претендовал всего-то на дружбу. А я ревновал, и не только его, любого ухажёра с серьёзными намерениями. Понял, что боюсь потерять девушку, к которой испытываю нечто большее, чем симпатию».

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«Он ревновал, а для меня Виктор был просто друг детства, — рассказывает Валентина. — После школы выучилась на фельдшера-акушера. Познакомилась с парнем, мне казалось, влюбилась, отношения вроде были серьёзные. А потом — новая встреча с Виктором изменила мою жизнь за один вечер.

На первом свидании сделал предложение

Я тогда работала фельдшером в деревне Домановичи, Виктора давно не видела. Он приехал к родителям в отпуск, узнал, где работаю, и навестил. Подкатил на велосипеде к фельдшерскому пункту, а я даже не узнала. Статный парень в военной форме, совсем не похожий на того весёлого задиристого пацанёнка, которого провожала в армию. Проболтали с ним до позднего вечера, проводила его до калитки, а он вдруг сделал мне предложение. Я растерялась. Вроде предложение делают как-то иначе, да и парень у меня… Сказала «нет» и выпроводила со двора.

Сама не могла уснуть до утра. Вспомнились приятные моменты наших встреч в школьные годы: цветы, сказанные невпопад комплименты, первый вальс в сельском клубе. На минуту пожалела, что сказала «нет». Утром он забежал проститься. И снова предложил стать женой. Взял за руку, а у меня голова кругом, сердцем чую: «Мой!». Это потом сто раз подумала: «Того ли выбрала?». А тогда мы пошли в ЗАГС и расписались. Наверное, это судьба.

«Один раз только сильно обиделась»

Прожили 65 лет душа в душу. А в жизни было столько всего… Ссорились частенько по мелочам, а вот чтобы кричать, ругаться, упрекать друг друга — не было. Долго не дуемся, через час миримся и поминаем наш разлад с шутками да прибаутками. Витя отходчивый, вспыхнет — и тут же затух. И я не злопамятная: как только затух, так ссоре и конец.

Когда из армии пришёл, мы переехали к его родителям. Я работала в Старобине фельдшером скорой помощи. Возвращалась домой вечером через лес. Витя всегда встречал. А однажды не пришёл. Дождь, темно, а я через лес одна бегом бегу. И страшно, и душа болит: что с Витей случилось? А дома — гости, и мой Витюша пьяный. Выпил и встречать забыл. С обиды наревелась, бросила в сумку вещи — и к маме с папой. Наутро муж мириться пришёл, плачет, прощения просит. Простила. А отец посоветовал свой дом поставить и жить без оглядки на родню.

«Я его жалела, а он — меня»

Дом поставили быстро всем миром. С мебелью туго, кто из сельчан что подарил к новоселью, то и поставили. Первую ночь в новом доме спать легли, а кровать под нами и сложилась. А как-то собирались с мужем на гулянку, платье нарядное достала, туфли на шпильках, перед зеркалом причёску поправляю и… вдруг доски провалились под ногами. Витя в подполье заглянул — а пол весь сгнил. Пришлось стелить заново. Дом долго обустраивали, помогали соседи, родители. Спасибо им всем большое!

Мы с мужем хватали работу в четыре руки, но друг друга жалели. Он тогда в Слуцке в «Энергосбыте» работал, мотался каждый день по деревням и в дождь, и в холод и учился заочно. Намается за день, мне его жаль, норовлю сама по хозяйству делать, чтобы он лишний час отдохнул да за учебники сел. А он наскоро поел — и за работу, чтобы я отдохнула лишний час. Если что-то не ладилось, денег не хватало, Витя говорил: «Валюша, потерпи чуток, сегодня плохо, завтра будет лучше. Всё получится». Так и жили с надеждой и работали не покладая рук.

«Муж — моя судьба»

А когда есть надежда, всё сбывается. Дом поставили, родили двоих сыновей, первый «Москвич» купили, оба на права сдали. На нём четверть страны объездили. У нас с Витей обоюдная любовь к путешествиям. Везде старались бывать вместе с детьми.

Выходные проводили в лесу, у речки, в парке. Когда дети подросли, в отпуск ездили вдвоём, часто по путёвкам в дом отдыха. Когда жизнь ближе к закату, можно с уверенностью сказать: мой муж — моя судьба. Он сентиментальный, впечатлительный и очень щедрый, но вместе с тем — покладистый и надёжный. Сейчас, когда болезней у меня больше, чем здоровья, он терпеливо сносит мои капризы, сам хлопочет по хозяйству, ещё и работает. Хотя у самого уж не те силы. Мне его жаль, да он настырный, всё равно всё сделает по-своему".

«Мне с женой повезло»

«Моя Валюша — моя судьба, — соглашается Виктор. — И умница, и красавица, руки у неё золотые, а какой голос… заслушаешься. Она в ДК до 80 лет пела в хоре, читала стихи, басни. Мне с ней повезло. По жизни всё пополам: и радости, и невзгоды. У нас разные характеры, но общие интересы и увлечения. Детей с ранних лет учил всему, что умел делать сам. Бывало, что уводили без спроса мой «жигулёнок» со двора, чтобы покатать девочек. Как-то раз застряли ночью на лесной дороге. Телефонов мобильных тогда не было, и всю ночь толкали машину до дома. Ругать мы их не стали — не наш метод воспитания, но угоны прекратились.

Говорят, что за счастливой парой несчастье по пятам ходит чёрной тенью. В феврале 1997 года мы похоронили сына, в этом же году Валя потеряла брата, потом отца. Беда подкосила нас обоих. Для Валюши эти потери обернулись болезнью: два инфаркта, инвалидность. Я держался как мог, сетовать на жизнь — не мой принцип, особенно в трудной ситуации. Спасибо за поддержку родственникам, друзьям, коллегам по работе.

Время испытывает на прочность. Наша семья прошла не одно испытание и всё же осталась дружной семьёй со своим семейным укладом и традициями. Надеюсь, что наша личная история продолжится в семьях внуков и правнуков".