ФК «Слуцк» сыграет на выезде против бобруйской «Белшины». Прогноз на матч

В четверг, 6 августа, в рамках 21-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против бобруйской «Белшины». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 18:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Белшина» (Бобруйск). Бобруйчане, как и в первом круге, показывают качественную игру, и каждой команде из середины или подвала турнирной таблицы приходится нелегко с «красно-чёрными». В последнем сыгранном матче игроки «Белшины» разгромили «Смолевичи» (3:0). Так же во втором круге бобруйчане были сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗ» (2:1) и расписали результативную «мировую» с «Минском» (2:2). Команда Дмитрия Мигаса наконец стала понемногу набирать очки, но чтобы покинуть «зону вылета» набранных 13-ти баллов всё равно не хватает.

Напомним, что в первом круге бобруйчане проиграли в гостях «Слуцку» со счётом 3:2, упустив победу на последних минутах матча. Сейчас ситуация несколько иная, случчане находятся далеко не в лидерах чемпионата и решают практически одну и ту же задачу, как и игроки «Белшина» — не закончить чемпионат в «зоне вылета». Положение бобруйчан обязывает их идти вперёд, открываться и забивать. Главное — не нарваться на контратаку.

ФК «Слуцк». Случчане проиграли на домашней арене свой последний матч со счётом 2:0, в соперниках был единоличный лидер чемпионата на сегодняшний день — солигорский «Шахтёр». После этого поражения команда продолжает находиться на 12-ой строчке в турнирной таблице и уже не за горами попадание «Слуцка» в опасную зону — «зону вылета» и переходных матчей. От последней «бело-синих» отделяет всего три очка.

Котировки в букмекерских конторах на исход предстоящего матча с бобруйской «Белшиной» примерно одинаковые. Более того, букмекеры хоть немного, но отдают предпочтение на победу хозяев поля. «Кур'ер» спрогнозирует равную, открытую игру от обеих команд, но без обилия голов. Возможно, игроки обеих клубов обменяются голами. «Слуцку» победа в матче нужна для того, чтобы хоть немного подняться в турнирной таблице, а «Белшине» чтобы покинуть «зону вылета».

Прогноз на матч. Обе команды забьют. Коэффициент — 1.67

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.