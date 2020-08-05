Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
10 и 11 августа с 8.00 до 17.00 по адресам:
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- ул. Кольцевая № 1−55 (нечётные);
- проезд Кольцевой № 3, 5, 9;
- ул. Пупоревская № 2−10.
12 и 13 августа с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Кольцевая № 2−44 (чётные).
14 августа с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Кольцевая № 2а, 8а, 10, 16а, 18а, 24а, 38а, 44а, 46.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
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