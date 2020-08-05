Несостоявшийся митинг Тихановской… В Слуцке будут судить журналистку «Новага Часу»

Зинаида Тимошек, журналист газеты «Новы Час», была задержана вчера в Слуцке во время митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской, который был сорван властями.



Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Сегодня её будут судить по протоколу ч.1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

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Зинаида Тимошек освещала события в Слуцке. Ей удалось сообщить о своём задержании и о том, что её собираются «бросит на сутки» — без лекарств (таблеток и обезболивающих), в которых она остро нуждается из-за тяжёлой неизлечимой болезни.

Зинаида Тимошек написала ходатайство о невозможности обеспечить ей надлежащие условия содержания с учётом её физического состояния, и это приравнивается к пыткам.

В итоге Зинаиду не поместили в СИЗО до суда и отпустили. Сегодня она ожидает рассмотрения административного дела.

Как сообщал «Кур'ер» ранее, в Слуцке был задержан ещё один представитель незарегистрированного медиаресурса Владислав Ярота. В момент задержания он вёл съёмку. В отличие от журналистки Зинаиды Тимошек, гражданина выпустили без составления протокола и опроса: по какой причине — неизвестно. Он покинул РОВД в тот же вечер.