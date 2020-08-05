Возле суда в Слуцке собрались люди, желающие поддержать задержанных на несостоявшемся митинге Светланы Тихановской. Фотофакт

Олеся Белая
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Утром в среду, 5 августа, возле суда Слуцкого района собрался 21 человек в поддержку задержанных вчера возле Молодёжного центра.

Все ждут заседания суда. Пока точное время неизвестно.

Возле суда в Слуцке собрались люди, желающие поддержать задержанных на несостоявшемся митинге Светланы Тихановской. Фотофакт
Фото: Олеся Белая
Возле суда в Слуцке собрались люди, желающие поддержать задержанных на несостоявшемся митинге Светланы Тихановской. Фотофакт
Подходят новые люди. Фото: Олеся Белая
Напомним, что во вторник, 4 августа, в Слуцке должен был состояться митинг с участием кандидата в президенты Светланы Тихановской. Но площадка около Молодёжного центра оказалась занята ремонтной и другой техникой. Милиция просила людей разойтись, так как, по их мнению, мероприятие было несанкционированное. Затем начались задержания. Светлана Тихановская в Слуцк не приехала.

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It is 2015

Черноая одежда это у них униформа такая?

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5 августа 2020 09:37