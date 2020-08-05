Возле суда в Слуцке собрались люди, желающие поддержать задержанных на несостоявшемся митинге Светланы Тихановской. Фотофакт

Утром в среду, 5 августа, возле суда Слуцкого района собрался 21 человек в поддержку задержанных вчера возле Молодёжного центра.
Все ждут заседания суда. Пока точное время неизвестно.
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Черноая одежда это у них униформа такая?