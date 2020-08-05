В Бейруте прогремел большой взрыв. Десятки погибших, тысячи раненых (коротко о главном)

В Бейруте в районе порта произошёл мощный взрыв. Ему предшествовал ещё один — гораздо более слабый. Вторая взрывная волна вызвала сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3.



Об этом сообщает Meduza.

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Число погибших выросло до 78 человек, пострадавших — до почти четырёх тысяч человек. Кроме того, по меньшей мере несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв ощутили даже на Кипре, который расположен в 240 километрах от Ливана. В самом Бейруте оказались повреждены здания в радиусе 10 километров — у них выбило стёкла и оторвало балконы от стен. В пострадавших районах города из-за взрыва перевернулись автомобили, улицы были завалены обломками зданий.

Среди погибших — лидер ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян, среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Больницы Бейрута не справляются с потоком раненых, их отправляют в другие города. В ливанских СМИ и соцсетях призывают сдавать кровь для пострадавших.

Israel behind this attack according to state media of Lebanon

Pray for Muslims in Lebanon

This could be biggest blast after Hiroshima And Nagasaki on Human

Horrifying blast in Beirut in labanon. May God help the victims. #Beirut pic.twitter.com/frbNYuxdZx — Rayees Ahmad Malik (@RayeesAhmad01) August 5, 2020

По предварительным данным, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которую используют как удобрение и как компонент взрывчатых веществ. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что партия аммиачной селитры хранилась на одном из складов в порту с 2014 года. Ранее сообщалось, что она была конфискована. Премьер-министр страны Хасан Диаб пообещал найти виновных в том, что взрывоопасное вещество в течение шести лет хранилось без соблюдения должных мер безопасности.

Ливанские власти не называли взрывы терактом. Ливанская исламистская группировка «Хизбалла» отвергла версию о том, что взрывы мог вызвать авиаудар израильской армии по её складу оружия в бейрутском порту. Израиль тоже заявил о непричастности к инциденту.

Post-explosion drone footage from #Beirut. Ashes. Photo © AP Photo/Hussein Malla pic.twitter.com/lfnaQc7bmw — Yaşıl eynəkli adam (@turalfot) August 5, 2020

При этом источники «Новой газеты» в ливанских силовых структурах и в «Хизбалле» сообщили, что во взорвавшемся ангаре хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности, которые «Хизбалла» планировала использовать против Израиля. Причиной взрывов стал человеческий фактор, добавили источники «Новой».

В Ливане объявили национальный траур по погибшим в Бейруте. Губернатор города Марван Аббуд сравнил случившееся с атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны.

«За всю свою жизнь я не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа», — заявил Аббуд.

Совет безопасности Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и предложил на две недели ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Лидеры ряда государств выразили соболезнования и предложили помощь Ливану.