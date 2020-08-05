В Бейруте прогремел большой взрыв. Десятки погибших, тысячи раненых (коротко о главном)

Отдел новостей
-
0

В Бейруте в районе порта произошёл мощный взрыв. Ему предшествовал ещё один — гораздо более слабый. Вторая взрывная волна вызвала сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3.


Об этом сообщает Meduza.

Реклама

Число погибших выросло до 78 человек, пострадавших — до почти четырёх тысяч человек. Кроме того, по меньшей мере несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв ощутили даже на Кипре, который расположен в 240 километрах от Ливана. В самом Бейруте оказались повреждены здания в радиусе 10 километров — у них выбило стёкла и оторвало балконы от стен. В пострадавших районах города из-за взрыва перевернулись автомобили, улицы были завалены обломками зданий.

Среди погибших — лидер ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян, среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Больницы Бейрута не справляются с потоком раненых, их отправляют в другие города. В ливанских СМИ и соцсетях призывают сдавать кровь для пострадавших.

По предварительным данным, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которую используют как удобрение и как компонент взрывчатых веществ. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что партия аммиачной селитры хранилась на одном из складов в порту с 2014 года. Ранее сообщалось, что она была конфискована. Премьер-министр страны Хасан Диаб пообещал найти виновных в том, что взрывоопасное вещество в течение шести лет хранилось без соблюдения должных мер безопасности.

Ливанские власти не называли взрывы терактом. Ливанская исламистская группировка «Хизбалла» отвергла версию о том, что взрывы мог вызвать авиаудар израильской армии по её складу оружия в бейрутском порту. Израиль тоже заявил о непричастности к инциденту.

При этом источники «Новой газеты» в ливанских силовых структурах и в «Хизбалле» сообщили, что во взорвавшемся ангаре хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности, которые «Хизбалла» планировала использовать против Израиля. Причиной взрывов стал человеческий фактор, добавили источники «Новой».
В Ливане объявили национальный траур по погибшим в Бейруте. Губернатор города Марван Аббуд сравнил случившееся с атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны.

«За всю свою жизнь я не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа», — заявил Аббуд.

Совет безопасности Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и предложил на две недели ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Лидеры ряда государств выразили соболезнования и предложили помощь Ливану.

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.