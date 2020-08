В Бейруте прогремел большой взрыв. Десятки погибших, тысячи раненых (коротко о главном)

В Бейруте в районе порта произошёл мощный взрыв. Ему предшествовал ещё один — гораздо более слабый. Вторая взрывная волна вызвала сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3.



Об этом сообщает Meduza.

Число погибших выросло до 78 человек, пострадавших — до почти четырёх тысяч человек. Кроме того, по меньшей мере несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв ощутили даже на Кипре, который расположен в 240 километрах от Ливана. В самом Бейруте оказались повреждены здания в радиусе 10 километров — у них выбило стёкла и оторвало балконы от стен. В пострадавших районах города из-за взрыва перевернулись автомобили, улицы были завалены обломками зданий.

Среди погибших — лидер ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян, среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Больницы Бейрута не справляются с потоком раненых, их отправляют в другие города. В ливанских СМИ и соцсетях призывают сдавать кровь для пострадавших.

Israel behind this attack according to state media of Lebanon

Pray for Muslims in Lebanon

This could be biggest blast after Hiroshima And Nagasaki on Human

Horrifying blast in Beirut in labanon. May God help the victims. #Beirut pic.twitter.com/frbNYuxdZx

— Rayees Ahmad Malik (@RayeesAhmad01) August 5, 2020