Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 6 августа. Обзор

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Три эпохи слуцкого футбола в лицах

История одной любви. 65 лет вместе

На Случчыне жнуць і адзначаюць святы

Хотела стать визажистом, а работает дояркой

Про бессимптомный коронавирус

У слуцкого футбола столетняя история. «Кур'ер» поговорил с представителями разных поколений. В их жизни игра в команде и болельщики оставили разные воспоминания. Серию публикаций начинает разговор с Александром Шевцовым. Он выступал в составе слуцкой фут­больной команды в 70-е годы.У супругов Ключеновичей — Виктора Александровича и Валентины Павловны — 5 августа «железный» юбилей — 65 лет совместной жизни. Оба считают, что прожили долгую и счастливую жизнь, невзирая на проблемы и неурядицы, которыми их одаривала судьба. Они рассказали «Кур'еру» историю знакомства и о секретах долгой совместной жизни.Жніво на слуцкіх палетках у самым разгары. І ўжо напрыканцы ліпеня сярод аграрыяў з’явіліся першыя тысячнікі — тыя працаўнікі, хто намалаціў ці перавёз на пераапрацоўку1000 тон зерня новага ўраджаю.Лилии Вяль 27 лет, она самая молодая доярка в деревне Замостье Слуцкого района. После школы девушка мечтала стать визажистом, но по стечению обстоятельств осталась в деревне. Она считает, что профессию не выбирала, само так сложилось.

Во вторник, 28 июля, президент Беларуси заявил, что переболел COVID-19 без симптомов, и отметил, что, по его мнению, 97% населения переносят заболевание бессимптомно. О том, что известно учёным и врачам о действительно бессимптомном протекании коронавируса — в обзоре «Кур'ера».

Как правильно сдавать жильё и другие помещения

Человек, который владеет жильём, имеет право сдавать его гражданам внаём на длительный срок больше 15 дней как целиком, так и по комнатам. Такая деятельность не относится к предпринимательской. Но люди, которые получают доход от сдачи жилья, должны платить подоходный налог в фиксированной сумме. Эта сумма не зависит от размера дохода. Как правильно составить договор, если сдаёшь квартиру или комнату? Куда нести этот договор? В каких числах и какой налог платить? Как сдать гараж? На все эти вопросы ответила Ирина Прушак, заместитель начальника инспекции — начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС РБ по Слуцкому району.

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Как пенсионеры пережили пандемию

Пандемия коронавируса изменила сложившийся уклад жизни людей. Пенсионеры попали в группу риска и для самосохранения вынуждены были ограничить контакты с родными и близкими. Две пожилые случчанки рассказали «Кур'еру», что было для них самым сложным и как они проводили это время.