Что делают рабочие на крыше Молодёжного центра перед началом митинга Тихановской. Фото и видео

За два часа до начала митинга на крыше Молодёжного центра. В своих звонках и сообщениях читатели «Кур'ера» высказывали сомнения, что строители действительно работают на крыше. Чтобы ответить на этот вопрос, «Кур'ер» поднялся на высоту, а дальше — судите сами.

Как сообщает «Слуцкі край», в связи с подготовкой к отопительному сезону 2020/2021 в Слуцком городском Молодёжном центре проводятся плановые работы по ремонту кровли. Также возле МЦ работают сотрудники водоканала по устранению аварийной ситуации — забита канализация, потекли сальниковые набивки на водопроводе.

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Как пояснила Лариса Таганович, директор учреждения, во время последних ливневых дождей здание сильно затопило, вода буквально текла на пол. Из-за того, что постройка старая, ливневые трубы вмонтированы в стены. Возможно, во время дождя их «забило» и они перестали срабатывать. Из-за особенностей коммуникаций в учреждении нет возможности самостоятельно их прочистить и пробить, поэтому и обратились в Слуцкое ЖКХ, которое в данный момент и работает над устранением проблемы.

Напомним, что днём 4 августа к Молодёжному центру строители подогнали автовышку. Они говорят, что к 17 часам успеют подлатать крышу. Митинг запланирован на 17.30. Сотрудницы штаба Тихановской просили закончить работы до начала пикета.

А что в Солигорске

Точно также совершенно неожиданно произошел прорыв канализации на стадионе «Строитель» в Солигорске, где после Слуцка должен пройти митинг.

«Еще в 12 часов на стадион вызвали ЖКХ, они приехали, посмотрели люки, сказали, что надо вскрывать землю и прислали технику. Но это ещё не все беды, которые у нас случились: подняли травяной настил, но эта проблема уже решена», — сказала местному изданию «Лидер-Пресс» Татьяна Краснова, которая заменяет находящегося в отпуске директора «Строителя». Стадион закрыт, спортивные мероприятия запланированные на 4 августа отменены. Митинг с участием объединенного штаба Светланы Тихановской пока в силе.