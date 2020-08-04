«Они бы меня схватили, они бы никого не пожалели». Что происходило в Слуцке возле МЦ (большой видеорепортаж)

Во вторник, 4 августа, на площадке около Молодёжного центра не состоялся митинг с участием кандидата в президенты Светланы Тихановской и её штаба — Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Но случчане собрались и никуда не уходили.

Они заявляли о нечестном поведении властей. На месте, специально отведённом для проведения митингов внезапно начались ремонт крыши, случилась якобы авария в канализации, а на клумбе резко понадобилось «адаптировать к жаре цветы». Смотрите и обязательно слушайте, как всё происходило.