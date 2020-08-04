В центре Слуцка парень на «Рено» врезался в другое авто и скрылся с места ДТП. Он никогда не получал права на вождение

В понедельник, 3 августа, около 17.45 на пересечении улиц Парижской Коммуны и Кононовича столкнулись два автомобиля «Рено». В аварии пострадал 31-летний пассажир автомобиля «Рено Логан», ему не понадобилась госпитализация.

Об этом сообщат МЛЫН.BY.

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Автомобилем «Рено 19» управлял 28-летний водитель, который никогда не получал водительского удостоверения. Он выезжал на перекрёсток со второстепенной дороги улицы Кононовича и не уступил право проезда автомобилю «Рено Логан» под управлением 38-летнего мужчины, который ехал по главной дороге улицы Парижской Коммуны. Произошло столкновение. После аварии водитель-бесправник уехал с места происшествия, но позже сотрудники милиции его нашли вместе с машиной.

В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир автомобиля «Рено Логан». Мужчина получил закрытый перелом левой кисти. Его отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.