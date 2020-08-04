Акция «День школьника» в универмаге «Слуцк»! Каждую субботу товары к школе со скидкой 10%

Подготовка к школе накладно и хлопотно? Только не у нас!
Акция «День школьника» в универмаге «Слуцк»!
С 25 июля по 5 сентября каждую субботу на товары школьного ассортимента скидка 10%.
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- А еще выгодная рассрочка: до 2 месяцев по карте «Халва» и «FUN».
- Рассрочка от универмага «Слуцк»:
- 3 месяца — при сумме покупки от 50 руб. до 299 руб.,
- 6 месяцев — от 300 руб.
(при оформлении рассрочки скидка не учитывается)
Ждем вас:
- Секция «Детский мир»
- Секция «Галантерея»
- Секция «Культтовары»
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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