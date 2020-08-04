Акция «День школьника» в универмаге «Слуцк»! Каждую субботу товары к школе со скидкой 10%

Подготовка к школе накладно и хлопотно? Только не у нас!

Акция «День школьника» в универмаге «Слуцк»!

С 25 июля по 5 сентября каждую субботу на товары школьного ассортимента скидка 10%.

Реклама

А еще выгодная рассрочка: до 2 месяцев по карте «Халва» и «FUN». Рассрочка от универмага «Слуцк»:

3 месяца — при сумме покупки от 50 руб. до 299 руб.,

6 месяцев — от 300 руб.

(при оформлении рассрочки скидка не учитывается)

Ждем вас:

Секция «Детский мир»

Секция «Галантерея»

Секция «Культтовары»

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568