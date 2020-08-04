Сногсшибательная скидка на изделия ОАО «Элема». Приглашаем в универмаг «Слуцк» 

Приглашаем в фирменную секцию «Элема» универмага «Слуцк»! Небывалая выгода — СКИДКА 30% на изделия 2018 года выпуска. Спешите, количество товара ограничено.

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Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568