Сногсшибательная скидка на изделия ОАО «Элема». Приглашаем в универмаг «Слуцк»

Отдел рекламы
-
0

Приглашаем в фирменную секцию «Элема» универмага «Слуцк»! Небывалая выгода — СКИДКА 30% на изделия 2018 года выпуска. Спешите, количество товара ограничено.

Сногсшибательная скидка на изделия ОАО «Элема». Приглашаем в универмаг «Слуцк» 

Приглашаем за покупками!

Реклама

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.