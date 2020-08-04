Митинг Светланы Тихановской в Слуцке. Онлайн (что происходит около Молодёжного центра)

Около 17 часов случчане уже начали собираться около Молодёжного центра в ожидании митинга.

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Возле МЦ собирается народ. Женщина с коляской в адрес работниц ЖКХ: «Стыдно за свой город. Годами здесь столько техники не было». Милиционер в штатском призвал к спокойствию.

17.05. Люди возмущаются, что стыдно за город, что столько техники нагнали — столько лет там ничего не делали. Говорят: «позорище», «живёте в стране для жизни, молодым дайте жить».

17.21. Люди собираются. Уже более 200 человек.

Милиция просит людей не стоять на тротуаре, а быть возле МЦ — на отведённом для митинга месте.

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