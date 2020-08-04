Слова, дела, марионетки и зомби на улицах Слуцка. Несостоявшийся митинг Тихановской и за что можно благодарить ОМОН

Итак, что жители Слуцка видели сегодня?
Утром очень правильную речь президента. «Кур'ер» уделил ей много внимания и сил, чтобы донести до читателей (у нас одна из самых больших аудитории в Беларуси среди региональных СМИ). Казалось, в речи Александра Лукашено всё ок. Слова правильные и хорошие (хоть местами и спорные). Мы сделали онлайн, сделали и большой материал после выступления главы государства. Очень много букв было: Президент Беларуси высказался про интернет, молодёжь и гибридную войну, Президент Беларуси обращается к народу и парламенту. Онлайн. Это был Минск.
Вечером же, через несколько часов в центре внимания Слуцк. Мы увидели дела.
Есть площадка для митинга, всё по-честному: как говорил президент, митингуй — не хочу. Но вдруг резко на ней какие-то ремонты, местная власть вроде как обязана предоставить альтернативное место, но… В итоге люди приходят увидеть кандидата в президенты (т.н. марионетку тёмных и враждебных нам сил). Но не все понимают, что оказывается, митинг уже не разрешён. Кто там это слышал, не слышал, недослышал, но каждый — мужчина, женщина, подростки, старики и дети вдруг считаются нарушителями правопорядка. Как минимум потенциальными. Как максимум — врагом народа и марионеткой заграничных захватчиков, мечтающих забрать нашу любимую Беларусь.
Это честно, это правильно? Гэта так трэба?
Возможно многие жители Слуцка просто неосознанные жертвы гибридной войны, о которой говорил президент сегодня. Им враги Беларуси что-то сделали с подсознанием. И мы видели на улицах более 500 зомби. Что ж, тогда сегодня ОМОН нас спасал.
Наша хроника дня:
- Каго сёння затрымалі ў Слуцку. Спіс імён
- «Они бы меня схватили, они бы никого не пожалели». Что происходило в Слуцке возле МЦ (большой видеорепортаж)
- Как в Слуцке прошёл несостоявшийся митинг Светланы Тихановской. Фоторепортаж
- Задержания в Слуцке прямо в магазине. Видео
- Несостоявшийся митинг Светланы Тихановской в Слуцке. Онлайн (что происходит около Молодёжного центра)
- Похоже, что митингов Светланы Тихановской в Слуцке и Солигорске не будет
- Что делают рабочие на крыше Молодёжного центра перед началом митинга Тихановской. Фото и видео
- Сотрудницы штаба Тихановской просят закончить работы до начала пикета. Фотофакт
- В Слуцке на место митинга Светланы Тихановской подогнали автовышку. Фотофакт
А чей дрон был?
Борцы с режимом никуда не годятся. Трусы и болтуны. Вот вчера я смотрел «Крестный отец» так там дон Корлеоне на Кубе наблюдал картину:"Мятежник не задумываясь подорвал себя гранатой вместе с патрулем".взять того же Фиделя КаСТРОва, пошел произнес речь и противники сложили оружие. Первый был беззаветно предан идее, второй говорил о соц. справедливости чем и завоевал сердца слушателей, оба рисковали за свои идеи, отражали интересы огромных социальных масс, готовы были головы сложить. А что могут предложить наши кроме «стоп таракан»?Кто готов рисковать жизнью за наряды Вероники, брючный костюм котлетожарки с 4мя пуговицами, стриженную под мальчика Колесникову? Говорить о ни не умеют, по бумажке читают как Брежнев, В Березе испугались автозаков и слиняли. Вот только позировать перед армией фотографов и глупо улыбаться. Кто… Подробнее »