Слова, дела, марионетки и зомби на улицах Слуцка. Несостоявшийся митинг Тихановской и за что можно благодарить ОМОН

Итак, что жители Слуцка видели сегодня?

Утром очень правильную речь президента. «Кур'ер» уделил ей много внимания и сил, чтобы донести до читателей (у нас одна из самых больших аудитории в Беларуси среди региональных СМИ). Казалось, в речи Александра Лукашено всё ок. Слова правильные и хорошие (хоть местами и спорные). Мы сделали онлайн, сделали и большой материал после выступления главы государства. Очень много букв было: Президент Беларуси высказался про интернет, молодёжь и гибридную войну, Президент Беларуси обращается к народу и парламенту. Онлайн. Это был Минск.

Вечером же, через несколько часов в центре внимания Слуцк. Мы увидели дела.

Есть площадка для митинга, всё по-честному: как говорил президент, митингуй — не хочу. Но вдруг резко на ней какие-то ремонты, местная власть вроде как обязана предоставить альтернативное место, но… В итоге люди приходят увидеть кандидата в президенты (т.н. марионетку тёмных и враждебных нам сил). Но не все понимают, что оказывается, митинг уже не разрешён. Кто там это слышал, не слышал, недослышал, но каждый — мужчина, женщина, подростки, старики и дети вдруг считаются нарушителями правопорядка. Как минимум потенциальными. Как максимум — врагом народа и марионеткой заграничных захватчиков, мечтающих забрать нашу любимую Беларусь.

Это честно, это правильно? Гэта так трэба?

Возможно многие жители Слуцка просто неосознанные жертвы гибридной войны, о которой говорил президент сегодня. Им враги Беларуси что-то сделали с подсознанием. И мы видели на улицах более 500 зомби. Что ж, тогда сегодня ОМОН нас спасал.

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