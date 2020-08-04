Как в Слуцке прошёл несостоявшийся митинг Светланы Тихановской. Фоторепортаж

Во вторник, 4 августа, в Слуцке должен был состояться митинг с участием кандидата в президенты Светланы Тихановской. Но площадка около Молодёжного центра оказалась занята ремонтной и другой техникой. Милиция просила людей разойтись, так как, по их мнению, мероприятие было несанкционированно. Затем начались задержания. Светлана Тихановская в Слуцк не приехала.

«Друзья, мы очень хотели к вам попасть. К сожалению, так получилось, что возникла очень срочная необходимость в ремонтных работы на месте пикета, и милиция не сможет обеспечить охрану нашего пикета. Поэтому вы нас извините. По независящим от нас причинам пикет сегодня отменяется. Спасибо, что вы хотели прийти нас поддержать», — сказала Светлана Тихановская в видео обращении.

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РАНЕЕ. Несостоявшийся митинг Светланы Тихановской в Слуцке. Онлайн (что происходит около Молодёжного центра)

Смотрите фотографии Алеся Достанко.

4 августа, Слуцк. Объявленный на 17.30 пикет Светланы Тихановской в Слуцке не состоялся. Как оказалось, кровля и канализация Молодёжного центра потребовала срочного ремонта. Такое объяснение дал Слуцкий райисполком штабу кандидата. В Солигорске на стадионе «Строитель», где планировался второй митинг Тихановской, также срочно понадобилось устранять прорыв канализации…

Презентованная штабом кандидата встреча собрала по слуцким меркам очень большое количество людей. Они проводили аплодисментами «аварийки ЖКХ» и выстроились на всех сторонах перекрестка улиц у Молодежного центра. Мероприятие отличало и то, что в центре города собралось большое количество «бусиков» с сотрудниками ОМОНа.

Случчане воочию смогли увидеть, как происходит «хапун». Наверное, громкое «Позор» и «Ганьба» послужили поводом для резких первых задержаний собравшихся, которые, в свою очередь, сопровождались еще более дружными возгласами: «Ганьба!».

Люди, похоже, не очень хотели понимать и принимать просьбу из милицейской машины: «Мероприятие несанкционированное. Просьба разойтись, чтобы избежать привлечения к административной ответственности». В ответ было возмущение от собравшихся: «Ну, да, какие мероприятия?! Понадобилось срочно в жару садить цветочки и крышу центра ремонтировать. На ремонт жилых домов так годами не дозваться…»

Проходящие мимо отдельные пенсионеры с большим стажем выражали свои мнения в других тонах: «Собрались бездельники». У остальных больше, похоже, господствовало настроение, что с мнением народа никто особенно в эти дни не хочет считаться.

Силовики через час с небольшим уже могли рапортовать, что «граждане разошлись»… Строительная вышка уехала. А патрули милиции и «бусик» с затемненными окнами продолжали дежурства в этом районе и ближе к 21 часу.