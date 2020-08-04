Похоже, что митингов Светланы Тихановской в Слуцке и Солигорске не будет

В распоряжении редакции «Кур'ера» есть ответ Слуцкого райисполкома, что митинг на площадке около Молодёжного центра проводить невозможно.

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Как рассказала «Кур'еру» Ольга Ковалькова из штаба Светланы Тихановской, что да, такое письмо есть. Митинг проводится в уведомительном порядке, на него не нужно разрешение. «Это место выделено для митинга. Если у них что-то случилось аварийное, это не должно отменять мероприятие и речь идёт о том, что должны предоставить альтернативную площадку», — сказала Ольга Ковалькова.

Напомним, что днём 4 августа к Молодёжному центру строители подогнали автовышку. Они говорят, что к 17 часам успеют подлатать крышу. Митинг запланирован на 17.30. Сотрудницы штаба Тихановской просили закончить работы до начала пикета.