Леониду Осиповичу 74 года, он художник, живёт в деревне Ретовщина Слуцкого района. Все стены его сельского дома увешаны картинами, которые он писал в разные годы. Его трудовой стаж — 54 года, а последние 15 лет он работал в сельхозпредприятии художником-оформителем. Леонид рассказал «Кур'еру», почему мечтает продать дом и уехать в Литву.

«Для творческого человека пенсия не ставит крест на его развитии, — говорит Леонид Осипович. — Пока видят глаза и в руках есть сила, не могу не работать, тем более что профессия художника-оформителя в мире сегодня востребована не меньше, чем 50 лет назад. Само понятие «художественное оформление» не заканчивается на оформлении витрин, плакатов, стендов и рекламных щитов. Это живопись и графика. Конечно, в деревне меньше возможностей и предложений, но у меня широкий диапазон: рисую портреты, пейзажи, делаю копии картин известных мастеров.

Художником стал в армии

Специального художественного образования у меня нет, я художник-самоучка. А моя профессия — дело случая. Всё началось во время службы в армии в Литовской ССР, где меня направили в дивизионный Дом офицеров художником-оформителем. Там я рисовал агитационные пособия, плакаты, оформлял стенды в холлах и сцену для художественной самодеятельности. В особых случаях писал портреты маслом для галереи или на память о службе по заказу начдива.

Реклама

В 60−70 годы все творческие идеи воплощались в реальность с помощью кисти, красок, трафаретов, линеек и прочей атрибутики. Сейчас — другие технологии. После демобилизации так и остался работать в Доме офицеров. Одновременно стал слушателем курсов по художественно-прикладному искусству Вильнюсского художественного института. Потом перешёл в Театр оперы и балета: рисовал декорации, афиши, стенды. Друзья из театра познакомили меня с местными художниками. Это знакомство круто изменило мою жизнь. Я серьёзно занялся живописью на заказ, реставрировал произведения в Вильнюсе, много путешествовал.

Какая работа для художника есть в колхозе

В 1992 году умерла мама, заболел отец, поэтому вернулся из Литвы в родную деревню. Планировал пожить здесь пару лет, но так и остался. В то время я зарабатывал только заказами: рисовал копии картин и портреты. А в 2005 году председатель предложил мне работу художника-оформителя в агрофирме «Лучники».

В колхозе заказов было немного: оформление наглядных пособий по рекомендациям МЧС, санитарной службы, технадзора, рекламные щиты, стенды, плакаты. Иногда писал портреты передовиков производства, директора или работника исполкома к выходу на пенсию. Поскольку я был штатный работник, то расходный материал и рабочий инструмент оплачивает колхоз или другой заказчик.

Плюсы и минусы работы

Творческая работа — это свободный график. В этом её плюс и минус: когда пусто, когда густо. Если нет заказов — занимался хозяйством и домом. А когда есть, то восьми трудовых часов мало, приходилось работать в выходные или сдвигать отпуск. Хотя выходных у меня практически нет: пишу для себя, друзей и знакомых. Мой конёк — портретная живопись и копии картин итальянских художников эпохи Возрождения.

О доходах

По белорусским меркам я получаю среднюю пенсию — 270 рублей. Но если бы не подсобное хозяйство, не знаю, на что её хватило бы. Оформительский оклад был 240−260 рублей. А заработать больше не получается. Картины сейчас никому не нужны, у белорусов просто нет на это денег.

Создание любой работы — это затраты на холст, краски, кисти и прочее. Вот, например, рама. Где её взять? Если заказывать в салоне — безумно дорого. Я покупаю китайские постеры, вынимаю их, а раму использую для своих работ. Выходит намного дешевле. Хорошо, что мои дети — взрослые люди, материальной помощи не просят. Всё, что зарабатываю, — трачу на личные нужды.

Где в Слуцке есть работы Леонида Осиповича

Самым большим заказом в деревне у меня была работа по оформлению экспозиции музея истории колхоза в Доме культуры Лучников. Перед пандемией был заказ от Слуцкого мелькомбината — на создание экспозиции «История завода» в заводском музее и портретов лучших работников предприятия. Но сейчас всё приостановилось.

Для меня работа как допинг, пока работаю, то живу. И неважно, сколько мне лет, у меня полно творческих идей и вдохновения, чтобы их осуществить. Только здесь я не вижу перспективы. Моя мечта — продать дом и уехать снова в Литву. Когда в последние годы приезжал туда в гости, то видел, что люди там живут по-другому. Для художника там больше возможностей и шире рынок сбыта. Да и платят за работу совсем по-другому, даже копии известных картин достаточно высоко ценятся. Я бы хотел заниматься творчеством, в этом моя суть и смысл жизни".