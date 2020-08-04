Во вторник, 4 августа, в Беларуси стартуют президентские выборы. На избирательных участках с 10.00 уже можно голосовать досрочно.

Координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович ответил TUT. BY на самые распространённые вопросы избирателей.

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Когда начинается голосование?

Досрочное голосование стартует сегодня, 4 августа, и продлится до 8 августа. Избирательные участки работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Основной день голосования — 9 августа. В этот день участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Можно ли заставить избирателя голосовать досрочно?

— Избирателя вообще нельзя заставить голосовать ни досрочно, ни в основной день выборов. Это его право, но не обязанность. В Избирательном кодексе указано: досрочное голосование (ст. 53) предусмотрено для избирателей, у которых нет возможности в день выборов прийти на участок. Это значит, избиратель сам решает: может он голосовать или нет, — говорит Владимир Лабкович.

Можно ли сфотографировать бюллетень, даже если открыты шторки в кабине для голосования?

В ст. 9 Избирательного кодекса Беларуси говорится: «Голосование на выборах и референдуме является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается».

Ссылаясь на эту статью, Владимир Лабкович отмечает: тайна голосования — это то, что принадлежит самому избирателю. И он сам решает: фотографировать бюллетень или нет. Он может снять его, чтобы, например, показать близким и друзьям.

— И это не нарушение закона. Но есть нюанс — бюллетень нельзя размещать в социальных сетях или СМИ до 20.00 дня голосования (9 августа). Иначе это будет расценено как агитация. Любое вмешательство в действия избирателя, который находится в кабинке, — вмешательство в тайну голосования, — говорит эксперт.

По словам Лабковича, ролики на телевидении, в которых говорится о том, что законодательство не предусматривает возможности снять свой бюллетень, вводят людей в заблуждение:

— Законодательством много чего не предусмотрено. Например, что дома можно ходить в шортах. В данном случае прямого запрета на съёмку бюллетеня нет. А после 20.00 вообще никто не вправе запретить человеку рассказывать, как он проголосовал.

Можно ли не заходить в кабинку, а проголосовать прямо перед комиссией?

Вот что на этот счёт сказано в ст. 52 Избирательного кодекса РБ: «Бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего».

Выходит, голосовать на глазах у комиссии нельзя.

Что отвечать членам комиссии, если запрещают фотографировать?

— Членам комиссии нужно сказать, что они нарушают тайну голосования и не имеют право вмешиваться, это грубое нарушение законодательства. А также попросить их назвать чёткую правовую норму и указать статью Избирательного кодекса, где прописан запрет на съёмку, — разъясняет Владимир Лабкович.

Если прийти на избирательный участок с белым браслетом, его могут посчитать агитацией?

По мнению правозащитника, белый браслет невозможно отнести к агитации, это предмет аксессуара. Даже если кто-то посчитает иначе, то проблемы могут возникнуть (чего не должно вообще быть) у самого избирателя, но не кандидата.

— Он не отвечает за действия людей. Ведь кто-то может прямо на избирательном участке говорить другим: «Обязательно голосуйте за Тихановскую!». И в этом случае он её не подставляет, она не несёт за это ответственности и не может быть снята с предвыборной гонки, — заявляет Владимир Лабкович. — Что такое агитация? Это материалы либо слова, которые побуждают других избирателей проголосовать «за» либо «против» того или иного кандидата. Наличие белого браслета или ленточки не побуждает других людей к голосованию за определённого кандидата.

Могут ли члены избирательной комиссии попросить снять браслет?

В этом случае, как и с ситуацией съёмки бюллетеня, нужно просить сослаться на конкретный законодательный акт, который запрещает носить белый браслет, советует правозащитник.

Можно ли сложить бюллетень в несколько раз прежде, чем бросать в ящик для голосования? Его зачтут?

— Нет чёткого требования, как необходимо сложить бюллетень перед тем, как бросить в избирательный ящик. Но есть список оснований, по которым его могут признать недействительным, и в данном случае неважно: свёрнут ли бюллетень в трубочку или сделают из него самолётик, он всё равно будет действительным, — комментирует правозащитник.

Какой бюллетень могут признать недействительным?

В ст. 55 Избирательного кодекса перечислено, в каких случаях бюллетень не зачтут:

если на обратной стороне отсутствуют подписи членов участковой комиссии;

если поставлен знак более чем в одном квадрате или не поставлен ни в одном из них.

— Самый важный критерий при признании бюллетеня недействительным — если невозможно определить волеизъявление. Например, бюллетень пустой либо стоит отметка в двух квадратиках, например, напротив Лукашенко и Канопацкой, — объясняет Лабкович. — Ещё одна причина — бюллетень порван либо неустановленного образца.

— А если на бюллетене человек что-то напишет? Тоже признают недействительным?

— Например, если будет написано «Я — за Лукашенко!», но человек поставит знак напротив Канопацкой, тогда это может стать основанием, чтобы считать его недействительным. Потому что волеизъявление непонятно. По другим выборным кампаниям могу сказать, что на практике действительными признавали бюллетени, если на них было что-то написано. Главное требование — бюллетень должен быть легитимным, а волеизъявление избирателя понятным.

Есть ли в бюллетене графа «против всех»?

Да, в бюллетене в алфавитном порядке будут указаны имена всех кандидатов в президенты, а в самом конце графа «против всех».