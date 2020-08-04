Во вторник, 4 августа, во Дворце Республики Александр Лукашенко обращался к народу и Национальному собранию.



Президент во время обращения к народу и парламенту предупредил организаторов и участников несогласованных акций протеста о недопустимости таких акций.

Про интернет и молодёжь

«В информационной сфере должен быть порядок, но никто никому не должен закрывать рот. В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать. Да это и невозможно: и не только потому, что у нас интернет появился — изменилось общество, планета изменилась.

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Поэтому заниматься пустотой не надо — типа запрещать людям высказывать своё мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит.

И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции. Мы не требуем ничего сверхъестественного: выполняй закон, действующий в стране, а, если нарушил, реакция будет мгновенной, отпор — самым жёстким.

Я вижу, что сейчас творится в связи с избирательной кампанией. Вы, а также члены избиркомов испытываете колоссальный прессинг. Дошло до того, что на членов избиркомов сыплются угрозы и оскорбления. Но вы должны знать — государство вас не бросит, оно вас защитит. Мы найдём, мы нашли управу на этих экстремистов. Поэтому даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за свою безопасность, ни за безопасность ваших детей. Я вам это гарантирую.

Идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте. Но не забывайте, что президент — глава государства, вашего государства, который по Конституции олицетворяет единство нации, является лицом страны, вашим лицом.

Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас строится противниками недобросовестная технология вовлечения молодёжи в политический процесс. При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий: картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах, типа «Не будь рабом», «Мы народ, а не народец», «Не дай украсть свой голос». Легко запоминается, легко произносится, услышал и сразу понёс в массы, не надо осмысливать. А осмысливать нужно, чтобы потом, по прошествии времени не было больно за принятое под влиянием эмоций решение. Никто не собирается красть ничьи голоса. Как бы нас ни упрекали в цензуре.

Мы сами создали страну, где голос молодёжи слышен как никогда.

Прошу, сохраняйте рассудок холодным! Под каким бы предлогом вас не вовлекали в политические игры. Музыканты будут и дальше писать песни, картины переживут людей и будут радовать многие поколения, символы как часть истории и культуры — никто не запретит и не забудет, «мова назаўжды будзе не толькi ў кожным нашым сэрцы, але i застанецца падмуркам дзяржаўнай незалежнасцi».

Надо уберечь молодёжь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится, просто пострадают наши люди.

Считаю, что грядущая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси. Ровесники независимости, те, кому сегодня 25−30 лет, — самое активное и перспективное поколение, способное придать мощный импульс развитию страны, сделать её конкурентоспособной и успешной в самых различных сферах.

Необразованный человек — страшный человек в будущем. Мы с вами в этой жизни скоро убедимся. Только образованный человек, который дружит с мозгами, сможет, раскинув ими, оценить и понять, что происходит в этом мире. Всех остальных, кто не умеет думать, кто думает айфоном или телефоном, будут кромсать, будут долбать, будут давить не на сознание, а на подсознание и зомбировать. В этом величайшая опасность основной опаснейшей тенденции развития общества

Мы просто обязаны выиграть борьбу за умы и души людей, прежде всего молодёжи. Посмотрите, что творится в информационном пространстве.

Про гибридные войны

Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошёл в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы ещё наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты.

Я прекрасно вижу и знаю трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Но в ближайшее время мы вплотную займёмся всеми накопившимися вопросами государственных служащих и военных. На этих людях держится управление страной. Они хребет госсистемы. Это профессионалы, преданные стране и народу.

Прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю: к зеркалу, на себя в зеркало посмотри, ты там увидишь этого государственного служащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит, и вам меняться надо. Будете меняться вы, и мы будем меняться.

Миллионы изумлённых и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос: выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они.

Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко. Свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот, знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет — ни в Австралии, ни в Штутгарте им места нет. В офшорах денег тоже нет, а в лапти обуть народ вам не удастся и под плетку загнать уже не получится.

И помните: у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы — это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они, люди в погонах, вам этого сделать не позволят — даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века.

Мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы её сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают".