Как белорусские региональные СМИ соблюдают стандарты журналистики. Газета «Кур'ер» на втором месте в рейтинге Media IQ

Проект белорусского «Пресс-клуба» Media IQ опубликовал результаты мониторинга региональных СМИ за июнь.
Лучшими по соблюдению стандартов журналистики в новостях стали наши коллеги из «Рэгіянальнай газеты» (Молодечно). «Інфа-Кур'ер» (сайт газеты — kurjer.info) — на 2-м месте, которое делит с «Могилёвскими ведомостями». Наш сайт набрал 4,89 баллов из 5-ти. Также «Інфа-Кур'ер» по-прежнему свободен от манипуляций и пропаганды, как и по результатам прошлого мониторинга.
О стандартах журналистики
При мониторинге проверяется соблюдение пяти стандартов:
- достоверность,
- точность,
- отделение мнений от фактов,
- баланс мнений,
- полнота информации.
Кроме того, фиксируются пропаганда и манипуляции в исследуемых новостях.
Сайт газеты «Інфа-Кур'ер» полностью соблюдал стандарты «Точность новостей» и «Баланс мнений».
СправкаСтандарт «Точность новостей». Информация должна соответствовать действительности, известной журналисту на момент публикации, цитирование источника должно быть точным, социологические данные — прозрачными, заголовки — соответствующими содержанию материала.
Маркеры нарушений:
- фейковые факты в сочетании с настоящими (полуправда), в том числе в заголовках;
- фейковые мнения (источник этого не говорил, цитирование в заголовках, искажающее смысл высказывания);
- фейковая социология (ссылки на абстрактные «мнение общества», «большинство»
и т. п., ссылки на исследования без источника и информации о нём, вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл, vox pop выдаётся за мнение всего общества);
- слова одного эксперта выдаются за мнение экспертного сообщества;
- некорректное использование терминов (например, «арест» вместо «задержание»);
- визуализация новости при помощи видео/фото, которые не связаны с новостью, без указания на источник/место/время съёмки (если это может ввести аудиторию
в заблуждение).
«Баланс мнений». В новостном материале должны быть представлены позиции всех известных и важных сторон какого-либо конфликта. Каждая сторона должна иметь возможность представить свои аргументы. Если сторона конфликта отказывается от коммуникации с медиа, этот факт должен быть представлен в материале («Пресс-служба отказалась дать комментарий», «Не отвечает на звонки»
Маркеры нарушений:
- не представлено мнение всех сторон конфликта и нет объяснения, почему им не предоставили слово;
- версия другой стороны конфликта подаётся со слов её оппонента;
- имитация баланса (некоторым сторонам конфликта предоставили непропорционально мало объёма материала для выражения позиции, использовали вырванные из контекста высказывания в нужных целях, «вторую сторону» имитирует не имеющий к ней отношения ангажированный персонаж
и т. п.);
- появление псевдоэкспертов (всеядность тем, отсутствие бэкграунда и квалификации);
- приглашённый эксперт комментирует тему, в которой не является экспертом;
- «лидеры мнений» защищают/обвиняют какую-либо сторону конфликта в случае, когда сами не имеют отношения к событию, а их высказывание может повлиять на восприятие информации.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.