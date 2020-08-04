Как белорусские региональные СМИ соблюдают стандарты журналистики. Газета «Кур'ер» на втором месте в рейтинге Media IQ

Проект белорусского «Пресс-клуба» Media IQ опубликовал результаты мониторинга региональных СМИ за июнь.

Лучшими по соблюдению стандартов журналистики в новостях стали наши коллеги из «Рэгіянальнай газеты» (Молодечно). «Інфа-Кур'ер» (сайт газеты — kurjer.info) — на 2-м месте, которое делит с «Могилёвскими ведомостями». Наш сайт набрал 4,89 баллов из 5-ти. Также «Інфа-Кур'ер» по-прежнему свободен от манипуляций и пропаганды, как и по результатам прошлого мониторинга.

О стандартах журналистики

При мониторинге проверяется соблюдение пяти стандартов:

достоверность,

точность,

отделение мнений от фактов,

баланс мнений,

полнота информации.

Кроме того, фиксируются пропаганда и манипуляции в исследуемых новостях.

Сайт газеты «Інфа-Кур'ер» полностью соблюдал стандарты «Точность новостей» и «Баланс мнений».

Справка

Информация должна соответствовать действительности, известной журналисту на момент публикации, цитирование источника должно быть точным, социологические данные — прозрачными, заголовки — соответствующими содержанию материала.

Маркеры нарушений:

фейковые факты в сочетании с настоящими (полуправда), в том числе в заголовках;

фейковые мнения (источник этого не говорил, цитирование в заголовках, искажающее смысл высказывания);

фейковая социология (ссылки на абстрактные «мнение общества», «большинство» и т. п. , ссылки на исследования без источника и информации о нём, вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл, vox pop выдаётся за мнение всего общества);

, ссылки на исследования без источника и информации о нём, вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл, vox pop выдаётся за мнение всего общества); слова одного эксперта выдаются за мнение экспертного сообщества;

некорректное использование терминов (например, «арест» вместо «задержание»);

визуализация новости при помощи видео/фото, которые не связаны с новостью, без указания на источник/место/время съёмки (если это может ввести аудиторию

в заблуждение).

«Баланс мнений». В новостном материале должны быть представлены позиции всех известных и важных сторон какого-либо конфликта. Каждая сторона должна иметь возможность представить свои аргументы. Если сторона конфликта отказывается от коммуникации с медиа, этот факт должен быть представлен в материале («Пресс-служба отказалась дать комментарий», «Не отвечает на звонки» и т. д. ).

Маркеры нарушений: