Как белорусские региональные СМИ соблюдают стандарты журналистики. Газета «Кур'ер» на втором месте в рейтинге Media IQ

Отдел новостей
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Привет из прошлого. К какой партии принадлежит «Кур’ер»

Проект белорусского «Пресс-клуба» Media IQ опубликовал результаты мониторинга региональных СМИ за июнь.

Лучшими по соблюдению стандартов журналистики в новостях стали наши коллеги из «Рэгіянальнай газеты» (Молодечно). «Інфа-Кур'ер» (сайт газеты — kurjer.info) — на 2-м месте, которое делит с «Могилёвскими ведомостями». Наш сайт набрал 4,89 баллов из 5-ти. Также «Інфа-Кур'ер» по-прежнему свободен от манипуляций и пропаганды, как и по результатам прошлого мониторинга.

О стандартах журналистики

При мониторинге проверяется соблюдение пяти стандартов:

  • достоверность,
  • точность,
  • отделение мнений от фактов,
  • баланс мнений,
  • полнота информации.

Кроме того, фиксируются пропаганда и манипуляции в исследуемых новостях.

Сайт газеты «Інфа-Кур'ер» полностью соблюдал стандарты «Точность новостей» и «Баланс мнений».

Справка

«Кур'ер» занял 2 место по стандартам журналистики в новостях среди региональных СМИ в июне
Инфографика: Media IQ
Стандарт «Точность новостей». Информация должна соответствовать действительности, известной журналисту на момент публикации, цитирование источника должно быть точным, социологические данные — прозрачными, заголовки — соответствующими содержанию материала.

Маркеры нарушений:

  • фейковые факты в сочетании с настоящими (полуправда), в том числе в заголовках;
  • фейковые мнения (источник этого не говорил, цитирование в заголовках, искажающее смысл высказывания);
  • фейковая социология (ссылки на абстрактные «мнение общества», «большинство» и т. п., ссылки на исследования без источника и информации о нём, вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл, vox pop выдаётся за мнение всего общества);
  • слова одного эксперта выдаются за мнение экспертного сообщества;
  • некорректное использование терминов (например, «арест» вместо «задержание»);
  • визуализация новости при помощи видео/фото, которые не связаны с новостью, без указания на источник/место/время съёмки (если это может ввести аудиторию
    в заблуждение).

«Баланс мнений». В новостном материале должны быть представлены позиции всех известных и важных сторон какого-либо конфликта. Каждая сторона должна иметь возможность представить свои аргументы. Если сторона конфликта отказывается от коммуникации с медиа, этот факт должен быть представлен в материале («Пресс-служба отказалась дать комментарий», «Не отвечает на звонки» и т. д.).

Маркеры нарушений:

  • не представлено мнение всех сторон конфликта и нет объяснения, почему им не предоставили слово;
  • версия другой стороны конфликта подаётся со слов её оппонента;
  • имитация баланса (некоторым сторонам конфликта предоставили непропорционально мало объёма материала для выражения позиции, использовали вырванные из контекста высказывания в нужных целях, «вторую сторону» имитирует не имеющий к ней отношения ангажированный персонаж и т. п.);
  • появление псевдоэкспертов (всеядность тем, отсутствие бэкграунда и квалификации);
  • приглашённый эксперт комментирует тему, в которой не является экспертом;
  • «лидеры мнений» защищают/обвиняют какую-либо сторону конфликта в случае, когда сами не имеют отношения к событию, а их высказывание может повлиять на восприятие информации.

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