Если пройтись пешком по районам Слуцка, застроенным частными домами, то на крышах некоторых из них можно увидеть флюгеры — устройства для определения направления и скорости ветра. Хозяева и мастера, которые их делают, проявляют фантазию и определённое чувство юмора.

Чаще других используются фигурки кошек, кораблей, петухов, но есть и эксклюзивные экземпляры в виде самолёта или экскаватора. распространены и сюжеты: кошка ловит мышку или орёл птичку. Одни символизируют уют, другие — состояние души. Видно, что какие-то устройства — штамповки заводского изготовления и покупались в магазине, а какие-то явно ручной работы.

В любом случае флюгеры Слуцка - это весёлый мазок на пёстрой городской картине. Смотрите фотоподборку.

Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
2-й переулок 14 Партизан, дом 2
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
2-й Базарный переулок, дом 2
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Пер. 4-й Новый, СПМК-97
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. 1 Августа, дом 10
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Я. Купалы, дом 9
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. 1 Августа, дом 9−1
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Козинцева-Прокопчика, дом 37
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Майский Посад, дом 43-а
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Социалистическая, дом 113
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Я. Купалы, дом 20
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Я. Купалы, дом 9
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Чехова, дом 5а
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Старобинская, дом 40
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Смоленская, дом 8
Кошки, мышки, корабли, экскаваторы.... Какие флюгеры ставят на крыше в Слуцке. Фото
Ул. Надречная, дом 16
Реклама

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.