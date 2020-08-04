Если пройтись пешком по районам Слуцка, застроенным частными домами, то на крышах некоторых из них можно увидеть флюгеры — устройства для определения направления и скорости ветра. Хозяева и мастера, которые их делают, проявляют фантазию и определённое чувство юмора.

Чаще других используются фигурки кошек, кораблей, петухов, но есть и эксклюзивные экземпляры в виде самолёта или экскаватора. распространены и сюжеты: кошка ловит мышку или орёл птичку. Одни символизируют уют, другие — состояние души. Видно, что какие-то устройства — штамповки заводского изготовления и покупались в магазине, а какие-то явно ручной работы.

В любом случае флюгеры Слуцка - это весёлый мазок на пёстрой городской картине. Смотрите фотоподборку.