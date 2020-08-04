Скрапбукинг. Случчанка увлекается хобби, инструменты для которого сложно найти в магазинах Слуцка

Случчанка Ирина Дроздова занимается скрапбукингом. Пока это увлечение приносит только расходы и трудности. Например, не всё необходимое для увлечения можно купить в магазинах Слуцка. В интервью женскому проекту Lampa девушка рассказала о своём хобби и о том, сколько оно требует времени и денег.

СПРАВКА. Скрапбукинг — вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов.

Как появился интерес к скрапбукингу

«Я с детства очень любила блокноты и канцелярию. Всегда покупала в школу разные красивые тетради, блокноты. С возрастом начал появляться интерес к планированию, и при просмотре видео на YouTube я наткнулась на diy — «блокнот своими руками». Мысль создать идеальный блокнот для себя меня долго не отпускала, и я занялась сбором информации. Так познакомилась с понятием «скрапбукинг».

Первые блокноты были из подручных средств. Не было ни инструментов, ни качественных расходников, но были желание и идея. Дальше пошли первые инструменты, первые покупки материалов. Также узнала, что скрапбукинг — это не только блокноты, это работа с бумагой. Красивые фотоальбомы, открытки, обложки на документы, панно. Есть много направлений и техник. В целом скрапбукинг в моей жизни — со времён студенчества, а это уже 4 года. Теперь это неотъемлемая часть моей жизни.

Больше всего горжусь кошельком, потому что это оказалась очень кропотливая и трудоёмкая работа, не с первого раза всё прошло гладко, но я горжусь, что справилась.

Сколько времени требует это хобби

У меня есть основная работа экономиста, поэтому в день удаётся заняться скрапбукингом не так уж и много, часа три-четыре. На создание блокнота, с учётом того, сколько в день работаю, уходит два-три дня, а создание альбома — очень кропотливый и длительный процесс, может уйти не одна неделя. С инструментами и материалами всё сложнее. У нас в городе найти практически ничего нельзя, приходится покупать в интернет-магазинах, а если из разных магазинов заказывать, то доставка выходит немного накладно.

Сколько стоит увлечение скрапбукингом

Моё хобби обходится в копеечку. На данный момент расход превышает доход. Каждый месяц уходит по-разному. Если покупать инструменты, то может уйти и 80−100 рублей на один заказ в магазине. По поводу обучения, то что-то приходит с опытом и практикой, а что-то беру из мастер-классов — какие-то бесплатные, какие-то платные. В планах — перейти на окупаемость и сделать хобби основной работой, но это требует много времени и сил. Но я медленно и верно иду к цели".

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