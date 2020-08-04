В Слуцке задержали мертвецки пьяного бесправника. У него было 4,1 промилле

В воскресенье, 2 августа, около 19.40 в дежурную часть Слуцкого РОВД поступило сообщение о том, что по ул. Максима Богдановича в сторону ул. Ленина двигается автомобиль «Мазда 323», водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

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Сотрудники ГАИ, прибыв на ул. Максима Богдановича, заметили автомобиль, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Водителя задержали.

В ходе разбирательства было установлено, что за рулём находился 42-летний житель Копыльского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (4,1 промилле). Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАП.

Этот правонарушитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеющим права управления.