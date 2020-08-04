На начало июля 15 слуцких предприятий и организаций имели долг по страховым взносам. Список неплательщиков

Фонд соцзащиты населения опубликовал списки организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 июля 2020 года.



По Слуцку и району в список попали 15 предприятий и организаций как государственных, так и частных. В этот раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. На 1 апреля в Слуцком районе насчитывалось 12 организаций, неплательщиков страховых взносов.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность:

ОАО «Слуцкая ПМК № 1» ООО «ДаНиВуд» Частное предприятие «Санрайс-торг» УП «ЭКСПРЕССФОТО» Частное предприятие «ДИСАМТРЕЙД» ООО «Стоун Маркет» ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС» ООО «Со Смаком Пектин» ООО «Со Смаком Лучники» Унитарное предприятие «Сервиспромден» ООО «СанВокинВуд» Учреждение «Минская областная организационная структура РГОО «БДПО» Частное предприятие «БелЭлектроМаркет» Частное предприятие «Греск-Торг» ООО «Альфамарт»