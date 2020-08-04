Во вторник, 4 августа, во Дворце Республики Александр Лукашенко обращался к народу и Национальному собранию.



«Осуществляя «перамены», нужно идти от людей и станка. Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя её, а не разрушая. Белорусский путь реформ — это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях. Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего.

Осуществить перемены через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 94-го года — это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может!

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Это будет хорошим мутным условием для проведения тех реформ, о которых сегодня талдычат наши альтернативщики. Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность, государственные предприятия и «прихватизировать», как раньше говорили, их, ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда. И стоять будет.

Реформы — это не кампания, а процесс, порой тяжёлый и болезненный. Не зря в народе говорят: «Не приведи, Господь, жить в период реформ и перемен». Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас. Поэтому, держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать. Путь «разрушить до основания, а затем…» — не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке".