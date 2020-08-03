Оздоровительный сезон в загородных лагерях, который в Слуцком районе начался позднее из-за коронавируса, в одном из них — «Зенитчике» — завершился досрочно. С чем это связано и будет ли там ещё одна смена, «Кур'еру» объяснили в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

«В Слуцком районе оздоровительные смены открылись в двух лагерях круглосуточного пребывания — „Зорька“ и „Зенитчик“. Из-за выявления случаев заболевания коронавирусной инфекции в „Зенитчике“ лагерь был закрыт. Этим летом он свою работу не возобновит, — рассказала Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. — Лагерь „Зорька“ работает так же, как и пришкольные оздоровительные лагеря, — в установленном режиме».

Другие подробности о случаях заболевания не уточняются.

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