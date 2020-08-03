Случчане Оксана и Максим Щекотович не побоялись пандемии коронавируса и отправились этим летом на отдых в Турцию. В интервью «Кур`еру» они рассказали, что изменилось на популярных курортах, сколько сейчас стоят путёвки и какие меры безопасности там приняты.



На отдых семья Щекотович отправилась вчетвером: родители и двое детей. В Турцию они прилетели 10 июля и пробыли на курорте 10 дней. Оксана рассказывает, что страха перед путешествием в другую страну во время пандемии у них не было. Наоборот, переживали, что заболеют дома и отпуск сорвётся.

«За отдых там я не боялась. Наоборот, переживала, что кто-то из членов семьи заразится дома и не улетим. Мы целый год усердно работали с мужем, чтобы летом отправиться на море. Отпуск планировали заранее. Ещё в ноябре забронировали билеты, но с вылетом из Киева, и внесли половину стоимости путёвок. Когда закрыли границы, я сильно переживала, что отпуск придётся отменить. Но как только страны стали открываться, решили, что нужно лететь сейчас», — рассказывает Оксана.

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Она добавила, что важную роль сыграло то, что семья летела отдыхать в уже известную страну — в Турции они были уже в четвёртый раз. «Нам нравится проводить семейный отпуск на Средиземном море. Там лучшее соотношение цены и качества. Море шикарное, и природа, и достопримечатель­ности», — объясняет свой выбор случчанка.

Маршрут Беларусь — Турция

До места отдыха семья Щекотович добиралась прямым авиарейсом «Минск — Анталья». Их заранее предупредили, чтобы взяли с собой маски, которые нужно надеть на всё время перелёта. Других мер предосторожностей не требовали.

«Снять маску можно было только во время перекуса. В основном все пассажиры в них и летели, хотя некоторые, конечно, маски снимали, но это уже остаётся на их совести. Всё-таки большинство пассажиров были сознательными и понимали, что маски — это в первую очередь наша же безопасность. Рейс был заполнен полностью, рассадка в самолёте была такая же, как и обычно, — говорит случчанка. — В трансфере до отеля мы были единственными пассажирами. Кстати, во время поездки в автобусе или машине также нужно быть в масках, иначе водитель будет оштрафован, поэтому всех туристов убедительно просили соблюдать это правило. Помню, как на выезде из Антальи стоял блокпост, на котором проверяли, все ли пассажиры в транспорте в масках».

Отель

Оксана рассказывает, что в Турции всё организовано, чтобы обезопасить отдыхающих. По приезде в отель их чемоданы сразу отправили на санитарную обработку. Персонал отеля ходил в масках. На каждом шагу стояли санитайзеры, на ресепшене и в ресторане маски туристам раздавали бесплатно.

«Когда приезжали в Турцию раньше, курорты напоминали муравейник. Сейчас же туристов было значительно меньше, и отдых выдался комфортным и спокойным. Отель был заполнен процентов на 60. Благодаря этому не было столпотворений ни на пляже, ни в отеле, ни в ресторане. Но мне показалось, что в конце нашего пребывания людей прибавилось, заехали туристы из Украины, — говорит Оксана. — Сервис в этом году даже улучшился. Персонал в Турции всегда гостеприимный, но сейчас особенно. Видно, что они дорожат своим бизнесом и пытаются угодить каждому туристу».

Рестораны

Случчанка отмечает, что в ресторане отеля шведский стол остался, только сейчас еду туристам накладывают официанты. При этом вся еда находится за стеклом, а персонал — в масках. «Когда подходит очередь, то официант сопровождает каждого клиента вдоль столов и ты просто указываешь, что положить в тарелку. Все напитки — соки, чай, кофе или алкоголь — привозили из бара».

Анимация и развлечения

Оксана говорит, что в их отеле во время отдыха работала только детская анимация. Экскурсии предлагались без ограничений. В этом году семья Щекотович отправилась посмотреть на зелёный каньон.

«Экскурсия на четверых обошлась нам в 170 долларов. Да, дороговато, но она того стоила. Мы целый день провели на яхте: посмотрели каньон, удивительные пейзажи. В эту цену было включено питание, купание в море, можно было половить рыбу. Это был настоящий релакс».

Про цены

Оксана отмечает, что когда они летали в Турцию из Киева, путёвки обходились в 1200—1300 евро. С вылетом из Минска отдых в пятизвёздочном отеле обошёлся дороже — чуть больше 1900 евро. С собой брали ещё 500−600 долларов.

«Потратили их на экскурсию, покупки в Duty Free, сувениры и шопинг. К слову, турки основательно подготовились к этому сезону. Нас свозили на шопинг в четырёхэтажный торговый центр меха и кожи. Столько красоты висит, а покупателей нет. Как говорят сами продавцы, у них осталась надежда только на туристов из России. Но без покупок они всё равно никого не отпускают. Продавцы отдают вещи практически по себестоимости. Две кожаные куртки с сертификатом качества нам обошлись в 315 долларов».

Оксана говорит, что они ничуть не пожалели, что рискнули улететь на отдых, а о коронавирусе все десять дней даже не вспоминали.