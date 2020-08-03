«Это фото никто не увидел бы». Топ-10 снимков в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 20 по 26 июля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Если бы коша могла выбирать, то это фото никто не увидел бы 😎 #беляшиккети

A post shared by Nastya V. (@nastyakakastyaa) on

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😏

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ЛЕЧУ НАВСТРЕЧУ СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ🤣 кто со мной?👍 А чтобы нам летелось веселее, расскажите мне немного о себе😊 Я вам целых 3 публикации с биографией сделала. Теперь - ваша очередь👋 Расскажите мне в комментариях, кто вы по профессии, или где учитесь?🧠 чем увлекаетесь? почему подписались на мою страничку?😇 P.S. Как мне, идёт на метле гонять?мне кажется, я гармонично с ней смотрюсь🤣

A post shared by МАКИЯЖ РЕСНИЦЫ БРОВИ СЛУЦК (@iren.yakovuk) on

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