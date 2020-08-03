Отдыхаем дома. Как случчанин увлёкся сапсёрфингом и купил доску за 1500 рублей

Случчанин Павел Шиян увлекается рыбалкой со спиннингом. Для себя и своей семьи он выбирает отдых на воде. Для этого Павел купил надувной сапборд.



«Первый раз попробовал сапборд в Юрмале на Балтийском море, — говорит он. — Не очень изящно получилось. Но уже тогда убедился, что он мне нужен для рыбалки, для семейного отдыха. И осенью 2019 года я его купил (на российских сайтах такая доска стоит 46 900 российских рублей — Прим.ред.). На нём можно ходить в походы или совершать однодневные прогулки. Когда едем купаться, всегда берём сапборд с собой. Дети очень рады.

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И на рыбалке с ним проще, чем с лодкой. Рыбалка на сапборде очень популярна в США и Европе. В лодке удобнее, но с ней больше возни.

Сапборды достаточно дорогие. Цена зависит от производителя, размера, целей. Я выбирал пожёстче, чтобы подходил для походов. Такая доска длинная и более устойчивая.

На закрытых водоёмах на доске легче плавать, чем по реке. Но особых сложностей нет. Надо просто попробовать. Достаточно 5−10 минут, чтобы обучиться плавать на сапборде. Естественно, надо применить физическую силу, чтобы поработать веслом. Когда плывёшь на доске, работают все группы мышц. Это своего рода фитнес.

Минусов пока не нашёл. Только положительные отзывы. Перед покупкой почитал информацию в интернете, посмотрел видео. Уже знал, чего хочу.

Сапборд в сдутом состоянии достаточно компактный, помещается в походную сумку. Размеры — до 1 метра в длину, ширина и глубина — 50 на 40 см. Когда доску разложишь, её длина составляет 3,5 метра и 80 см в ширину. Выдерживает вес человека до 150 кг.

Надувается сапборд насосом. Можно приобрести компрессор, тогда будет быстрее.

Обязательно используем жилеты. Ещё в комплекте есть страховочный трос, который соединяет доску и человека. Если перевернёшься, то сапборд не уплывёт.

Пока что сплавов длинных не делал, но планирую проплыть из Омговичей до центра Слуцка.

Доска всегда со мной. Я очень люблю прогулки на воде".

Справка

Сапборд — это приспособление для разновидности сёрфинга, который так и называется — SUP-сёрфинг. На такой доске с помощью весла можно тихонько передвигаться по водоёму, но при желании можно и поймать волну.