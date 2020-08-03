Завтра в Слуцк и Солигорск приедут Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало

Во вторник, 4 августа, планируется два митинга в поддержу кандидата в президенты Светланы Тихановской при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало.

Об этом сообщает официальный Twitter Валерия Цепкало.

Реклама

Слуцк

17.30 — площадка возле Слуцкого городского молодёжного центра (ул Ленина, д.158)

Солигорск