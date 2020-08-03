Завтра в Слуцк и Солигорск приедут Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало

Во вторник, 4 августа, планируется два митинга в поддержу кандидата в президенты Светланы Тихановской при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало.
Об этом сообщает официальный Twitter Валерия Цепкало.
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Слуцк
- 17.30 — площадка возле Слуцкого городского молодёжного центра (ул Ленина, д.158)
Солигорск
- 19.30 — стадион «Строитель» (ул.Ленинского комсомола, 51)
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Должна была в Березу поехать, но отменила поездку под предлогом того, что туда пригнали автозаки и она оттуда в «в качестве кандидата не вернется», якобы её «предупредили о правокации».На самом деле она вспомнила, что Слуцк и Солигорск не окучены и спешит там застолбить участки.
Оппы, не мелочитесь- скиньтесь ей на сувенирный Слуцки пояс. Во первых вы верите, что она к власти придет (еще бы 97 процентов))))!).Пояс вщь красивая, она его в кабинете повесит и будет вас вспоминать. а если не выиграет выборы потом за границей продаст. Деньги то всегда нужны. В третьих нашу фабрику поддержите заказами. В Барановичах ей ерунду всякую ваши коллеги поднесли типа иконы и еще что-то там несущественное, а вы не ударите в грязь лицовм перед своим лидером если дорогой подарок преподнесете.1000 человек за Сярогу подписались, вот с каждого по доллару и тысяча будет.
Интересно что она шахтерам наобещает? Суровым калийщикам только правды от Тихановской недостает для полного счастья, расставленных пальчиков Вероники (у которой сестру в бабарыкинском банке арестовали0 с накрашенными ногтями и сердечка из пальчиков музыкантши, которая долгое время жила в Германии и не имеет никакого представления как живут Белорусы