Молодожёны-2020. День рождения семьи — 1 августа

Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.



Владислав и Татьяна Маталыцкие

Молодожёны познакомились в интернете более двух лет назад. Владислав предложил познакомиться, и Татьяна согласилась. Позже молодые люди встретились в реальной жизни.

Предложение руки и сердца Владислав сделал после двух лет отношений. «Я не ожидала, что это произойдёт в тот день, но без сомнений ответила «да», — рассказывает невеста.

Станислав и Дарья Казак

Молодожёны познакомились в интернете, а потом уже встретились в реальности. Местом первого свидания стало кафе «Доски».

Предложение Станислав сделал в новогоднюю ночь. «Я решил, что этот год должен стать судьбоносным для нас, и предложил Дарье пожениться», — рассказывает жених. Девушка поддержала Станислава согласием.

Реклама

Анатолий и Елизавета Давидович

Молодожёны учились на одном курсе Витебской государственной академии, но в годы учёбы парой не были. Тесно общаться они стали после случайной встречи в Минске на Немиге.

Предложение Анатолий сделал на балконе, куда вывел Елизавету специально к запуску фейерверка. «Для меня это было приятным сюрпризом, не ожидала, что в тот момент Анатолий достанет кольцо и предложит стать его женой», — говорит невеста.