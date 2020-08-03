Клубника любит не только полив, но и добрые слова

Первой участницей конкурса «Кур'ера» «Мой чудо-урожай» стала случчанка Екатерина Козляк.
У неё в этом году первый урожай клубники. Ягоды получились крупные и сладкие. Женщина считает, что, кроме земли и ухода, ягода реагирует на позитивную энергию хозяина и ласковые слова.«Наша семья из четырёх человек недавно переехала в свой дом из квартиры, — рассказала Екатерина. — Соседка сразу же предложила саженцы клубники, ещё немного кустиков принесла мама. Она помогла правильно посадить, научила ухаживать. Правда, какие это сорта — я не знаю.
Мы отвели под клубнику совсем небольшой кусочек нашего участка: 1,5 на 1,5 метра. Место выбрали спонтанно, сажали всё по порядку: картошку, лук, клубнику. Удобрений не вносили, как говорят в народе, «земля выгулявшаяся», поэтому всё, что нужно растениям, в ней есть. Поливали регулярно, пололи и обрезали усы. Это для нас первая ягода, выращенная самостоятельно. Получилось примерно ведёрко клубники".
По мнению Екатерины, чтобы вырастить хорошую ягоду, её надо ждать, любить, всё делать с позитивом и хорошей энергетикой. Ухаживать ей помогал маленький сынишка — поливал клубнику из лейки. «Каковы были восторг и удивление, когда нагнулся под кустик и увидел первую ягоду! — говорит Екатерина. — В будущем планирую увеличить посадки клубники, чтобы наедаться досыта.
Теперь у нас появилась традиция — дарить в виде подарков растения: туи, рассаду цветов, ягод. Очень многому учит мама, за что ей большое спасибо!»
Фото своего чудо-урожая присылайте:
- на почту «Кур`ера» — info@kurjer.info — с пометкой «Конкурс».
- в Viber или WhatsApp на номер (8029) 553 48 59.
- на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь). Важно, чтобы они соответствовали условиям конкурса.
В письме (или сообщении) укажите фамилию и имя участника конкурса, мобильный телефон для связи.
Важно
- На фотографии, присланной на конкурс, обязательно должен присутствовать человек. Именно ему (в случае победы) мы будем вручать приз.
- Снимки просто урожая на конкурс не принимаются. Такие фотографии можно публиковать на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь).
- Снимки должны быть размером не менее 800 пикселей по ширине и приемлемого качества.
- Фотографии должны соответствовать теме конкурса.
- Не допускаются фотографии, загруженные из интернета или других источников (не авторские фотографии). Мы будем это проверять!
Участвуйте и выигрывайте!
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