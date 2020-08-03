Клубника любит не только полив, но и добрые слова

Первой участницей конкурса «Кур'ера» «Мой чудо-урожай» стала случчанка Екатерина Козляк.

У неё в этом году первый урожай клубники. Ягоды получились крупные и сладкие. Женщина считает, что, кроме земли и ухода, ягода реагирует на позитивную энергию хозяина и ласковые слова. «Наша семья из четырёх человек недавно переехала в свой дом из квартиры, — рассказала Екатерина. — Соседка сразу же предложила саженцы клубники, ещё немного кустиков принесла мама. Она помогла правильно посадить, научила ухаживать. Правда, какие это сорта — я не знаю.

Мы отвели под клубнику совсем небольшой кусочек нашего участка: 1,5 на 1,5 метра. Место выбрали спонтанно, сажали всё по порядку: картошку, лук, клубнику. Удобрений не вносили, как говорят в народе, «земля выгулявшаяся», поэтому всё, что нужно растениям, в ней есть. Поливали регулярно, пололи и обрезали усы. Это для нас первая ягода, выращенная самостоятельно. Получилось примерно ведёрко клубники".

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По мнению Екатерины, чтобы вырастить хорошую ягоду, её надо ждать, любить, всё делать с позитивом и хорошей энергетикой. Ухаживать ей помогал маленький сынишка — поливал клубнику из лейки. «Каковы были восторг и удивление, когда нагнулся под кустик и увидел первую ягоду! — говорит Екатерина. — В будущем планирую увеличить посадки клубники, чтобы наедаться досыта.

Теперь у нас появилась традиция — дарить в виде подарков растения: туи, рассаду цветов, ягод. Очень многому учит мама, за что ей большое спасибо!»

Фото своего чудо-урожая присылайте:

на почту «Кур`ера» — info@kurjer.info — с пометкой «Конкурс».

— с пометкой «Конкурс». в Viber или WhatsApp на номер (8029) 553 48 59.

на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь). Важно, чтобы они соответствовали условиям конкурса.

В письме (или сообщении) укажите фамилию и имя участника конкурса, мобильный телефон для связи.

Важно

На фотографии, присланной на конкурс, обязательно должен присутствовать человек. Именно ему (в случае победы) мы будем вручать приз.

Снимки просто урожая на конкурс не принимаются. Такие фотографии можно публиковать на наших интернет-платформах «ВКонтакте» ( здесь ) или Одноклассниках ( здесь ).

) или Одноклассниках ( ). Снимки должны быть размером не менее 800 пикселей по ширине и приемлемого качества.

Фотографии должны соответствовать теме конкурса.

Не допускаются фотографии, загруженные из интернета или других источников (не авторские фотографии). Мы будем это проверять!

Участвуйте и выигрывайте!