Обращение президента Беларуси к народу и парламенту состоится 4 августа. Раньше звучала другая дата

Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию не переносилось и состоится, как и запланировано, 4 августа.



Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Наталью Эйсмонт, пресс-секретаря президента Беларуси.

«Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с Посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», — заявила Наталья Эйсмонт.

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Первоначальная дата послания — 3 августа — была озвучена в пятницу, 24 июля, и опубликована на сайте Палаты представителей. До этого дата 3 августа упоминалась в указе президента, о чём сообщалось на Национальном правовом интернет-портале.