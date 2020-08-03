С субботы, 1 августа, Украина внесла Беларусь в «зелёный список». Теперь после пересечения границы жителям Беларуси не нужно соблюдать 14-дневный карантин или сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

«Не нужно сидеть две недели на самоизоляции, если сдать ПЦР-мазок на коронавирус на территории Украины (!) Только в этом случае и только этот метод. Стоит тест $ 75−90. Результат теста будет готов в течение 3−5 дней. Я ждала четыре дня. Всё это время находилась на карантине. Делается тест в частных центрах», — рассказывала «Кур'еру» случчанка Виктория, которая отдыхала в Одессе этим летом.

Реклама

TUT.BY разбирался, как сейчас выглядит ситуация с COVID-19 в Украине и чем туда можно добраться.

Как Беларусь попала в «зелёный список»

По новым правилам, в «красный список» Украина включает государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.

Сейчас в Украине 33 случая COVID-19 на 100 тысяч населения, в Беларуси — чуть меньше 22, то есть наш показатель находится в «зелёной зоне».

Как выглядит эпидемиологическая ситуация в Украине

На 3 августа в Украине зарегистрировано 73 158 случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии, из них 30 900 — это те, кто болеет прямо сейчас.

После первого этапа отмены карантина в стране количество новых случаев активно росло. Например, в конце мая каждый день фиксировалось около 370−380 инфицированных, в конце июня — почти 900. За последнюю неделю среднее число новых инфицированных составляет 1046 человек.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской области (9921), в Киеве (8554), Ровненской (6270), Черновицкой (6143) и Закарпатской (5318) областях.

В Одесской области зарегистрировано 3482 заболевших с начала эпидемии.

По данным украинского Министерства здравоохранения, на данный момент наибольшее количество новых случаев в день отмечается в Ивано-Франковской (115) и Львовской (112) областях, а также в Киеве (110).

Что нужно для въезда в Украину

До 1 августа въезжающие в Украину граждане Беларуси должны были на две недели уходить в самоизоляцию. Каждый путешественник устанавливал специальное приложение, с помощью которого украинские власти отслеживали соблюдение карантина. Избежать его можно было только в случае, если сдать ПЦР-тест на коронавирус. Теперь ни то, ни другое не требуется.

По информации главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, согласно новым правилам, те, кто приезжает из «зелёной зоны», должны иметь только полис медицинского страхования.

Чем сейчас можно добраться

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.

Сегодня из Минска в украинские города летает авиакомпания «Белавиа». Из Минска в Одессу самолеты отправляются один раз в день, в киевские аэропорты Жуляны и Борисполь — трижды. Также «Белавиа» выполняет рейсы во Львов — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 14 августа вылеты должны стать ежедневными.

Добраться в Киев, Львов и Одессу можно и на автобусах. Туда несколько раз в день ездят перевозчики Ecolines, Intercars и другие.

Железнодорожное сообщение с Украиной не возобновилось.

Что будет после возвращения домой

Согласно постановлению Совета министров от 25 марта, Украина попала в список стран, после возвращения из которых нужно было соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Летом этот список дважды пересматривался, в результате из него были исключены Россия, Турция, Черногория, Египет, Китай, Италия, Германия и еще 57 стран. Украина на тот момент в нём осталась.

По информации Юлии Бородун, пресс-секретаря Министерства здравоохранения, сегодня, 3 августа, вопрос об исключении Украины из списка стран, после возвращения из которых нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию, рассматривается. Его результаты будут известны немного позже.